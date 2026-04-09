Archivo - Comunicado de Michael J. Fox después de que la CNN le diera por muerto- SAMMY KOGAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Michael J. Fox ha emitido un comunicado después de que CNN publicara un video titulado 'Recordando la vida del actor Michael J. Fox'. El protagonista de la icónica trilogía de Regreso al futuro, que padece Parkinson desde hace décadas, ha tirado de ironía para tranquilizar a sus seguidores asegurando que sigue vivo.

"¿Cómo reaccionas cuando enciendes la tele y la CNN está informando de tu muerte?", preguntó Fox a sus seguidores en un texto en el que, acto seguido, ofrecía varias y variopintas propuestas no exentas de ironía tras el error de la cadena de informativos.

"¿(A) Cambias a MSNBC, o como se llamen ahora, (B) te echas agua hirviendo en el regazo, si te duele, mejor, (C) llamas a tu mujer, con suerte estará preocupada pero te tranquilizará, (D) te relajas, hacen esto una vez al año, (E) ¿Te preguntas qué coño pasa? Pensé que se acababa el mundo, pero al parecer solo soy yo y estoy bien. Con cariño, Mike", concluye el comunicado publicado en sus redes sociales.

Por su parte, la cadena CNN ya ha retirado el vídeo de sus plataformas y redes y ha pedido disculpas al actor y a sus familiares ante el "error". "El reportaje se publicó por error; lo hemos retirado de nuestras plataformas y enviamos nuestras disculpas a Michael J. Fox y a su familia", señaló un portavoz de la CNN en declaraciones recogidas por la revista People.

La noche antes de la falsa alarma de muerte de la CNN, Fox apareció en persona en el PaleyFest de Los Ángeles junto a sus compañeros de reparto de Terapia sin filtro, la serie de comedia que protagonizan Jason Segel y Harrison Ford, para un coloquio sobre la tercera temporada.

Fox se incorporó a la serie este año como estrella invitada y el creador de la ficción, Bill Lawrence, dijo que esperaba traer de vuelta a Fox para la cuarta temporada de alguna forma. "Me encantaría hacerlo, sería un honor para mí", señaló el actor.

Su participación en la nueva temporada de Terapia sin filtro supone el primer papel de Fox desde 2020. En un principio, anunció su retirada de la interpretación a través de su libro, 'No Time Like the Future', donde explicó a sus fans que su Parkinson le dificultaba demasiado estar en el plató y memorizar los diálogos.

Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991, a los 29 años, cuando se encontraba en el momento más álgido de su carrera tras el estreno de la tercera entrega de Regreso al futuro. Sin embargo, mantuvo su enfermedad en secreto durante siete años, haciendo pública su condición y anunciándola oficialmente al mundo en 1998.