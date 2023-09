Buenas noticias para el remake de El Cuervo (The Crow)

Buenas noticias para el remake de El Cuervo (The Crow) - MIRAMAX

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

La novela gráfica de James O' Barr, The Crow (El Cuervo) regresará a los cines con una nueva adaptación. Tras la cinta original de 1994 que dirigió Alex Proyas, y que pasó a la historia por la muerte durante el rodaje de Brandon Lee, Bill Skarsgard (It, John Wick 4) será quien interprete a Eric Draven en la nueva película que, dirigida por Rupert Sanders, finalmente verá la luz en 2024.

Em marzo de 1993, el hijo de Brandon Lee murió rodando una escena en la que una de las armas utilizadas en el set contenía munición real en lugar de balas de fogueo. Tras su estreno en cines, El Cuervo se convirtió casi instantáneamente en un título de culto que tuvo varias secuelas.

La más destacada de ellas, Ciudad de Ángeles, con Vincent Pérez en el papel del antihéroe, vio la luz en 1996. Cuatro años más tarde, llegaría Salvación, y la última entrega de la saga, El cuervo 4: Wicked Prayer, se estrenó en 2005 con Edward Furlong como protagonista. Sin embargo, el reinicio en la gran pantalla de El Cuervo lleva gestándose desde 2008.

Ahora, según recoge Deadline, Lionsgate, productora de cintas como Los juegos del hambre o Los mercenarios, cerró el pasado miércoles en el Festival Internacional de Cine de Toronto un jugoso acuerdo para hacerse con los derechos de distribución de la nueva entrega de la saga.

Se trata de un remake que lleva más de una década intentando salir adelante y que ha sufrido numerosos reveses, incluidos múltiples cambios de director y protagonista. Finalmente, tras arrancar su rodaje el año pasado en Praga con Bill Skarsgard en el papel de Eric Draven, la cinta verá la luz a lo largo del 2024.

La trama de la nueva película no será una continuación sino que adaptará el relato original del cómic creado por James O' Barr en 1994. Así, la cinta seguirá los pasos de un joven músico asesinado y regresando de entre los muertos como un oscuro ser sobrenatural que busca vengarse de los malhechores que lo mataron a él y a su prometida.

Rupert Sanders (Ghost in the Shell) será el encargado de ponerse tras las cámaras en el regreso de El Cuervo a los cines, mientras que Zach Baylin (Gran Turismo) firmará el libreto de esta nueva adaptación que también cuenta en su reparto con Danny Houston (Wonder Woman), Laura Birn (Fundación), Sami Bouajila (Germinal), Jordan Bolger (La mujer rey), así como con la cantante y también actriz, FKA Twigs. Y estará producida por Molly Hassell (Rogue) y John Jencks (Un ladrón honesto) junto a los ya fallecidos Edward Pressman, productor de la cinta original, y Victor Hadida (Marlowe).