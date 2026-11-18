Cine Yelmo inaugura su nuevo complejo Luxury Lesìx en Madrid - CINE YELMO

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Cine Yelmo inaugura este jueves 19 de noviembre su nueva sala con experiencia Luxury en el renovado centro comercial Lesìx, anteriormente conocido como Sexta Avenida, en Madrid. El nuevo recinto, situado en el número 2 de la Avenida de la Victoria, se suma así a los diez complejos ubicados en la capital.

El establecimiento cuenta con seis salas y un total de 372 butacas completamente reclinables, equipadas con proyectores láser que optimizan la definición, el brillo y la calidad de imagen. Con esta apertura, el centro amplía la oferta de restauración, comercio, deporte y ocio de Lesìx para consolidarse como el punto de encuentro de referencia en Aravaca, Pozuelo y Majadahonda.

Para elevar la comodidad del espectador, cada asiento incorpora una bandeja plegable, una mesa auxiliar con lámpara individual que crea una atmósfera acogedora y un botón de llamada para solicitar servicio de camareros sin necesidad de levantarse.

"Abrir un nuevo cine es una declaración de confianza en el futuro de la exhibición cinematográfica. En un contexto en el que las opciones de entretenimiento son cada vez mayores, creemos que la respuesta está en seguir invirtiendo en la experiencia en sala y en ofrecer propuestas que el espectador no pueda encontrar en casa", afirma Jaime Gerbolés, Country Manager de Cine Yelmo.

OFERTA DEL NUEVO COMPLEJO LUXURY

Uno de los pilares de este formato es su oferta culinaria. Más allá de las tradicionales palomitas, la carta incluye hamburguesas, pizzas, hot dogs, sándwiches, nachos, ensaladas, sushi y postres. Entre las novedades destaca una hamburguesa de Wagyu con queso cheddar y rúcula fresca en pan brioche, y un trío de tacos mexicanos con variedades de cochinita pibil, al pastor y campechano.

La programación inicial del Cine Yelmo Luxury Lesìx reunirá los últimos estrenos nacionales e internacionales, con la propuesta de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de la exhibidora que lleva a la gran pantalla conciertos, ópera, ballet, teatro y eventos especiales.

Para celebrar la apertura, la compañía ha lanzado un precio especial de 12,90 euros por entrada, disponible por tiempo limitado y en exclusiva para los socios de MovieYelmo, mediante el cual los espectadores pueden acumular puntos en sus compras de taquilla y bar para canjear en futuras visitas.