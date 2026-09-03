La temporada de opera del Teatro Real, por primera vez en los cines de la mano de Yelmo

Una temporada de ópera del Teatro Real llegará por primera vez a los cines de la mano de Cine Yelmo - TEATRO REAL/CINE YELMO

MADRID 2, (CulturaOcio)

Cine Yelmo y el Teatro Real han firmado una alianza para retransmitir en directo cuatro grandes producciones de la temporada de ópera 2026-2027. A través de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de la exhibidora, las funciones se emitirán en 26 salas de todo el país. Esta será la primera vez que un ciclo completo se podrá seguir íntegramente y en tiempo real desde la gran pantalla.

"Creemos en el poder de la gran pantalla para acercar historias, emociones y experiencias únicas", destaca Metzin Guiomar Cañas Correa, gerente de contenido alternativo en Cine Yelmo. "Ahora damos un paso más junto al Teatro Real para hacer que la emoción de la ópera pueda vivirse desde un cine", añade.

Por su parte, Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real, ha remarcado que el proyecto cuenta con "las mejores condiciones de imagen y sonido, y con una realización audiovisual muy cuidada", lo que permitirá al espectador sentirse como si estuviera "sentado en una butaca del Teatro Real".

La programación se desarrollará a lo largo de la temporada y estará compuesta por cuatro grandes títulos. El ciclo comenzará el 8 de octubre con Manon Lescaut de Giacomo Puccini, y continuará el 8 de enero con Simon Boccanegra de Giuseppe Verdi. Las dos últimas citas del calendario serán Norma de Vincenzo Bellini, programada para el 22 de abril, y Tannhäuser de Richard Wagner, que clausurará las proyecciones el 3 de junio.

Cada una de las sesiones se retransmitirá de forma simultánea a la representación en vivo para preservar la emoción del directo. Además de la proyección, la experiencia cinematográfica se enriquecerá durante los entreactos, momentos en los que se ofrecerán a los asistentes contenidos exclusivos e imágenes de lo que sucede entre bastidores.

ENTRADAS PARA LA OPERA EN CINE YELMO, YA DISPONIBLES

Las retransmisiones podrán disfrutarse en un total de 26 cines Cine Yelmo distribuidos por toda España: Cine Yelmo Palafox, Cine Yelmo Ideal, Cine Yelmo La Maquinista, Cine Yelmo Plaza Norte 2, Cine Yelmo TresAguas, Cine Yelmo Boulevard, Cine Yelmo Vigo, Cine Yelmo Vialia Málaga, Cine Yelmo Valencia, Cine Yelmo Plaza Mayor, Cine Yelmo Planetocio, Cine Yelmo Rincón de la Victoria, Cine Yelmo Parc Central, Cine Yelmo Castelldefels, Cine Yelmo Artea, Cine Yelmo La Vaguada, Cine Yelmo Plaza Jaén, Cine Yelmo Roquetas de Mar, Cine Yelmo Imaginalia, Cine Yelmo Área Sur, Cine Yelmo Las Arenas, Cine Yelmo Meridiano, Cine Yelmo Los Prados, Cine Yelmo Ocimax, Cine Yelmo Puerta de Alicante y Cine Yelmo Peñacastillo.

Las entradas para cada retransmisión, así como el abono para disfrutar de la temporada completa, están disponibles a partir del 2 de septiembre a través de la web y app de Cine Yelmo y de las taquillas de los cines participantes.