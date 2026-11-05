Cine Yelmo proyectará en directo la gala de LOS40 Music Awards Santander 2026 con Rosalía, Shakira o Quevedo

Archivo - La cantante Rosalía durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Cine Yelmo acoge la retransmisión en directo de LOS40 Music Awards Santander 2026, que se celebran el próximo 20 de noviembre en Barcelona. Los espectadores podrán disfrutar de la gala y los shows desde la comodidad de sus salas, con la máxima calidad de imagen y sonido que caracteriza al cine.

Los artistas Rosalía o Quevedo lideran las nominaciones en la categoría española con sus respectivos álbumes Lux y El Baifo. En el plano internacional y latino, destacan nombres como Shakira, Manuel Turizo, Prince Royce o Romeo Santos, quienes reflejan la enorme diversidad del panorama musical actual.

La gala, celebrada en el Palau Sant Jordi de Barcelona, contará con las actuaciones en directo de Lola Índigo, Ana Mena, Álvaro de Luna o la argentina Emilia, entre otras. Las entradas ya están disponibles en la web de Cine Yelmo por un precio de 8,90 euros, que incluye el acceso a la sala y un menú.

UN DESPLIEGUE DE 22 SALAS DE CINE

La emisión se disfrutará de forma simultánea en 22 cines repartidos por diferentes puntos de España. En la Comunidad de Madrid, estará disponible en Cine Yelmo Islazul, Cine Yelmo Plenilunio, Cine Yelmo Rivas Futura y Cine Yelmo Planetocio; en Andalucía, en Cine Yelmo Vialia Málaga, Cine Yelmo Área Sur (Jerez de la Frontera) y Cine Yelmo Roquetas de Mar; en Asturias, en Cine Yelmo Los Prados (Oviedo) y Cine Yelmo Ocimax (Gijón); en Cataluña en Cine Yelmo La Maquinista (Barcelona), y en Canarias, en Cine Yelmo Meridiano (Tenerife), Cine Yelmo Las Arenas (Las Palmas de Gran Canaria) y Cine Yelmo Vecindario (Gran Canaria).

También, la gala podrá seguirse en Cine Yelmo Campanar (Valencia), Cine Yelmo Puerta de Alicante, Cine Yelmo Vigo, Cine Yelmo Imaginalia (Albacete), Cine Yelmo Itaroa (Navarra), Cine Yelmo Boulevard (Vitoria-Gasteiz), Cine Yelmo Megapark (Bizkaia), Cine Yelmo Peñacastillo (Santander) y Cine Yelmo Vallsur (Valladolid).

Esta iniciativa forma parte de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo que lleva a la gran pantalla espectáculos culturales que van más allá de la cartelera tradicional, como las retransmisiones de óperas del Teatro Real.