Christopher Nolan rompe con Warner y ficha por Universal

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

La alianza entre Warner Bros. y Christopher Nolan, una de las colaboraciones cinematográficas más exitosas de las últimas décadas, parece que ha llegado a su fin. Tras años produciendo y estrenando sus películas bajo el paraguas del estudio, el director de títulos tan emblemáticos como Origen, El caballero oscuro o Interstellar cambia de casa y su próximo proyecto, un filme centrado la creación de la bomba atómica, será una película de Universal.

Según informa Deadline, tras conversaciones con MGM, Sony y Universal, siendo finalmente este último estudio el que habría llegado a un acuerdo con Nolan para producir y distribuir su próximo proyecto. Un filme con el que el cineasta regresará a la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento histórico que ya visitó con Dunkerque, y que estará focalizado en la figura de Julius Robert Oppenheimer, el hombre esencial en la creación de la bomba atómica.

Por el momento no se conocen detalles del proyecto, que producirá el propio Nolan junto a su mujer Emma Thomas, aunque desde hace días se rumorea que Cillian Murphy, protagonista de Peaky Blinders y un habitual del cine de Nolan, podría unirse al proyecto. Oppenheimer es uno de los padres de la bomba atómica y dirigió el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se desarrolló el artefacto.

Nolan cambia de casa cinematográfica después de que su relación con Warner se deteriorara durante la pandemia a cuenta del estreno de Tenet, su última película hasta la fecha. Tras varios retrasos motivados por el cierre de cines durante la emergencia sanitaria, que ya supusieron cierta tensión entre estudio y director, finalmente la cinta se estreno en verano del pasado año y, aunque recaudó la nada despreciable cifra de 363 millones de dólares en taquilla en una situación muy complicada, sus cifras no fueron del todo satisfactorias.

Pero el golpe de gracia a la colaboración entre Warner y Nolan fue la oposición frontal del director a la estrategia del estudio de estrenar en Estados Unidos de forma simultánea en cines y en streaming, a través de HBO Max, todas sus películas de 2021. "No hablaron con esos cineastas. No les consultaron sobre cuáles eran sus planes para su trabajo. Y creo que alguien necesitaba señalar que esa no era la forma correcta de tratar a esos cineastas", declaró a The Washington Post.