Christopher Nolan carga contra Warner por su decisión de estrenar en streaming: "Es una cuestión de ética"

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

La decisión de Warner Bros de lanzar sus películas para 2021 en cines y en streaming de manera simultánea ha provocado reacciones dispares en la industria cinematográfica. El último en opinar ha sido Christopher Nolan, quien ha cargado contra la compañía por adoptar esta estrategia.

"Se trata de lo que los franceses llaman derecho moral", dijo Nolan en una entrevista con The Washington Post. "¿Todo es suyo simplemente porque lo pagaron o lo financiaron? Y esta no es una cuestión puramente legalista; también es una cuestión de ética. Es una cuestión de asociación y colaboración. No hablaron con esos cineastas. No les consultaron sobre cuáles eran sus planes para su trabajo. Y creo que alguien necesitaba señalar que esa no era la forma correcta de tratar a esos cineastas", señaló el director que ya luchó abiertamente para que Tenet, su última película, fuera estrenada en salas de cine.

Nolan y otros directores se han mostrado en contra de tomar esta decisión sin consultar a los responsables detrás de estas películas. "El estudio tenía que hablar con los cineastas sobre lo que iba a suceder. No hablaron con ellos, no hablaron con las salas de cine. No hablaron con los socios de producción de las películas. Esa es la razón por la que me he pronunciado", sentenció.

"En cuanto a la estrategia específica sobre que hay que hacer durante todo el próximo año, no sé por qué alguien estaría haciendo predicciones hasta diciembre de 2021 sobre lo que deberían o no deberían hacer. Parece un largo camino tratándose de una situación dinámica y cambiante", afirmó.

Por su parte, el creador defendió la decisión de la compañía de estrenar Tenet en diferentes fechas dependiendo del territorio. "Creo que tomaron una buena decisión. Mucha gente pudo ver la película. Mucha gente regresó al trabajo y todo los demás y pudieron hacerlo de manera segura", declaró. "El cine de Hollywood es un negocio global. No es un negocio exclusivo para estadounidenses. Y creo que es muy importante que las personas miren más allá de donde están en el mundo y también miren lo que está sucediendo en el resto del mundo, y sean conscientes de eso", pidió.