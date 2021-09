Christopher Nolan regresa a la Segunda Guerra Mundial con una nueva película centrada en el inventor de la bomba atómica

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de Dunkerque en 2017, Christopher Nolan planea volver a tratar en su próxima película otro de los momentos clave de a la Segunda Guerra Mundial. El director ya está preparando su próxima cinta, que girará en torno a la figura de Julius Robert Oppenheimer, el hombre esencial en la creación de la bomba atómica.

Según Deadline, varios de los principales estudios de Hollywood están examinando el guion y negociando con Nolan y sus representantes. Por el momento no se conocen detalles del reparto, aunque la publicación señala que Cillian Murphy, protagonista de Peaky Blinders y un habitual del cine de Nolan, podría unirse al proyecto. Oppenheimer es uno de los padres de la bomba atómica y dirigió el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se desarrolló el artefacto que terminó con la Segunda Guerra Mundial.

Warner Bros. fue la compañía detrás de las últimas películas del realizador, pero su enfrentamiento con el estudio podría haber marcado el fin de su colaboración. Nolan cargó contra la compañía por su decisión de lanzar sus películas para 2021 en cines y en streaming de manera simultánea a través de HBO Max. "No hablaron con esos cineastas. No les consultaron sobre cuáles eran sus planes para su trabajo. Y creo que alguien necesitaba señalar que esa no era la forma correcta de tratar a esos cineastas", declaró a The Washington Post.

Warner Bros. siguió los deseos de Nolan y lanzó Tenet en cines, pero la pandemia afectó a la recaudación. Pero pese a haber sido estrenada el pasado verano en plena crisis sanitaria, la película consiguió recaudar 363,6 millones de dólares en todo el mundo. Nolan y su esposa y socia Emma Thomas no tienen un acuerdo formal en el estudio, pero han sido muy leales en los últimos años al hacer películas como Origen, Dunkerque o Interstellar con la compañía.