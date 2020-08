Christopher Nolan rodó escenas de Tenet dos veces "una hacia adelante y otra haciendo todo al revés"

MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

Tenet, la esperada película de Christopher Nolan, ha sufrido varios retrasos en su estreno debido a la pandemia de coronavirus. Si todo va según lo previsto la cinta llegará a los cines el próximo 26 de agosto, pero algunos afortunados ya han podido ver un vistazo al filme, metraje que ha revelado algunos de los secretos detrás la filmación.

Quienes han tenido la oportunidad de ver el adelanto, que se exhibió antes de una proyección de Origen con motivo de su décimo aniversario, han destacado algunos de los secretos revelados en el clip.

Entre ellos, destacan algunos de los trucos de Nolan para jugar con el tiempo en su nueva película en algunas escenas de acción. "John David Washington está acreditado como El Protagonista. Los dobles de acción dicen que nunca habían hecho nada como Tenet. Rodaron las mismas escenas dos veces, una hacia adelante y otra haciendo todo al revés. No usaron croma. Prácticamente lo hicieron todo de verdad", escribió.

