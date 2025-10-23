Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, como el ratón y el gato en el tráiler de Ruta de escape

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Ruta de escape (Crime 101), el thriller de acción protagonizado por Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan y Halle Berry, llegará a las salas de cine en 2026. Para ir calentando motores, el filme ha lanzado un intenso tráiler en el que un ladrón se prepara para dar el golpe del siglo... mientras la policía se acerca cada vez más y más.

El avance, de un minuto y medido de duración, comienza con un encuentro casual entre Davis (Hemsworth) y Sharon (Berry). "Quiero trabajar en lo mismo que tú", le dice Sharon a Davis al ver el lujoso coche. Inmediatamente después se descubre que el personaje de Hemsworth es un escurridizo ladrón que prepara un gran golpe en el que no tendrá más remedio que colaborar con Sharon y Orman (Keoghan) un ladrón rival.

Paralelamente el teniente Lubesnik (Ruffalo) se acerca cada vez más a Dave, iniciando un tenso juego del gato y el ratón. "Hay un momento en el que te das cuenta de que no tienes tanto tiempo como creías", afirma misteriosamente el protagonista al final del avance.

Además de los ya mencionados Hemsworth (Thor: Ragnarok), Ruffalo (Pobres criaturas), Keoghan (Saltburn) y Berry (Catwoman), completan el reparto de Ruta de escape Monica Barbaro (A complete unknown), Corey Hawkins (Infiltrado en el KKKlan), Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho) y Nick Nolte (Warrior) entre otros. El filme está dirigido y escrito por Bart Layton, que regresa a las salas de cine tras el estreno de American Animals en 2018.

"Davis es un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía. Davis está planeando su mayor golpe, con la esperanza de que sea el último, cuando se cruza en su camino Sharon (Halle Berry), una desilusionada ejecutiva de seguros con la que se ve obligado a trabajar, y Orman, un ladrón rival, con métodos mucho más inquietantes que los de Davis.

A medida que se acerca el golpe multimillonario, el implacable teniente Lubesnik, se acerca a la operación, aumentando considerablemente el riesgo de lo que está en juego y difuminando la línea entre cazador y presa. Pronto, cada uno tendrá que aceptar el coste de sus decisiones asumiendo que no hay vuelta atrás", reza la sinopsis oficial del filme.