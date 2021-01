Chris Evans es Capitán América de HYDRA en Doctor Strange 2... en este brutal fan-art

MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

Con Bruja Escarlata y Visión ha comenzado la Fase 4 del Universo Marvel. Y lo ha hecho de la forma más impredecible posible, con la introducción de realidades alternativas y el principio del multiverso, que será explorado más abiertamente en Doctor Strange and The Multiverse of Madness. Ahora, cualquier cosa puede ocurrir en el futuro del UCM, incluyendo un regreso de Chris Evans como Capitán América... convertido en agente de HYDRA.

Las últimas informaciones apuntan a que Evans está en conversaciones con Marvel para volver a interpretar a Capitán América tras su emotiva despedida al final de Vengadores: Endgame. Aunque por el momento no se ha confirmado, ya hay muchas teorías que tratan de explicar cómo podría ser dicho retorno a la acción de Steve Rogers. Entre ellas, por supuesto, hay una que asegura que, en una realidad alternativa, el Capi es agente de HYDRA.

El artista digital ultraraw26 ha publicado en Instagram una imagen en la que se muestra a Evans luciendo una armadura con los colores y el logotipo de la organización terrorista. Puñal en mano y con un rifle a la espalda, Rogers recuerda a una mezcla entre Iron Man y Punisher, y lo cierto es que da mucho miedo.

Tal y como explica el diseñador, "la única forma de que Chris Evans regrese sin cambiar la continuidad de Steve Rogers es como Capitán HYDRA". De hecho, el fan art ya propone su conexión a través del Hechicero Supremo, ya que el nuevo villano sale de uno de sus portales. Lo que está claro es que, como su propio título indica, la secuela de Doctor Strange va a ser una locura, y puesto que todo es posible, siempre se puede soñar.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness tiene previsto su estreno en marzo de 2022.