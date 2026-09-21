Cate Blanchett abronca al público por grabar con el móvil su obra de teatro: "Estropeáis la experiencia"

Archivo - Cate Blanchett en la alfombra roja del Festival de Cannes 2026 - MARCO BARADA / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Cate Blanchett protagoniza junto a Nina Hoss la obra de teatro Electra/Persona, que formará parte de la programación del National Theatre de Londres hasta el 10 de octubre. La oscarizada actriz se ha dirigido directamente al público para pedir que no graben y compartan vídeos de la función, pues "estropean la experiencia" de quienes acuden posteriormente a verla.

"Hay pocos lugares en este planeta donde podamos simplemente estar juntos y vivir el momento", comenzaba Blanchett dirigiéndose al público. Su discurso fue, precisamente, grabado y compartido en redes sociales, aunque sus palabras bien podrían servir para trasladar el mensaje a aquellos que acudan a las próximas funciones.

"Entiendo que os guste grabar la salida a escena -y, en cierto modo, resulta halagador-, pero a quienes estéis grabando la obra, por favor, no lo hagáis, porque estropeáis la experiencia al siguiente grupo de personas que entra y vive el momento con nosotros. Así que muchas gracias", concluía la actriz, entre los aplausos del público.

La obra, escrita y dirigida por Benedict Andrews, combina Electra, la tragedia de Sófocles, con Persona de Ingmar Bergman. Antes de cada representación, Blanchett y Hoss deciden quién interpreta a Electra y quién a Elisabeth lanzando una moneda al aire.

Según reza su sinopsis, Electra/Persona "fusiona el mito antiguo y la psicología moderna en una poderosa exploración de la identidad y de la frágil línea que separa quiénes somos de quiénes interpretamos".

"Electra. Una hija consumida por el dolor y la rabia, aferrada a la idea de la justicia mientras su mundo se desmorona. Persona. Durante una representación de Electra, una actriz se queda de repente en silencio. Lo que sigue es una ruptura: dos mujeres envueltas en un encuentro intenso e inquietante en el que el lenguaje se desmorona y los límites entre el yo y el papel se desvanecen", concluye la sinopsis.