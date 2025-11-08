Capitán América volverá a empuñar el Mjolnir en Vengadores: Doomsday

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

El voluminoso reparto de Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, no incluye a Chris Evans como el Capitán América, pero los rumores señalan que el intérprete retomará su papel en la película. Las últimas filtraciones al respecto aseguran que Steve Rogers volverá a levantar el Mjolnir, el martillo de Thor, evocando uno de los momentos más icónicos de Vengadores: Endgame.

Aunque no se han difundido públicamente, según informa ComicBookMovie.com se han filtrado varias fotografías del traje del Capi en el filme de los hermanos Russo. En las imágenes se mostraría al héroe acompañado del Mjolnir, además de lucir un uniforme diferente al de Endgame.

Que Rogers porte de nuevo el martillo de Thor recuerda que el personaje acordó devolver tanto las gemas del infinito como el Mjolnir (Hela lo destruyó en la continuidad central del UCM en Thor: Ragnarok) a sus respectivos tiempos, pero en lugar de regresar al presente Steve se quedó con Peggy en el pasado.

Según informó 'insider' Daniel Richtman, en Doomsday Loki visitará la casa de Steve Rogers y Peggy Carter para "mantener una conversación" con ambos. No sería un simple intercambio, pues la información añade que el asgardiano "abandona la Ciudadela" con el propósito de verlos, lo que sugiere un encuentro con posibles implicaciones directas para la continuidad tras lo visto en Endgame.

Por otro lado, la filtración de la indumentaria del personaje encarnado por Chris Evans también sostiene que el atuendo de Doctor Doom que se vio en la Disney 2026 Merchandise Expo es el que Robert Downey Jr. llevará en pantalla. El diseño contrasta con lo mostrado en Los 4 Fantásticos, largometraje donde se veía con claridad la icónica máscara plateada del villano, pero se percibía bastante lista, sin acabados notorios.

En cambio, el material mostrado en Shanghái dejaba entrever un diseño más detallado y segmentado con grabados en la máscara: pómulos y mandíbula con líneas de placa, rejilla bucal más marcada y sensación de un volumen acorazado. Ese despliegue, además, va acompañado de cuidados elementos de la armadura del personaje (guanteletes, cota de malla, emblemas místicos en hombreras y torso), lo que sugiere una ornamentación más compleja a la mostrada en Los 4 fantásticos.

First Look at Promotional Art for Doctor Doom in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’.



Displayed at the Disney 2026 Merchandise Expo in China.#AvengersDoomsday hits Theaters December 18, 2026! pic.twitter.com/yRFqVpjgCa — CinXperience (@CinXperience) September 11, 2025

Dirigida por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame), Vengadores: Doomsday, cuenta oficialmente en su reparto con Robert Downey Jr. como Doctor Doom, Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost.

A la cita no faltarán los nuevos rostros de Los 4 Fantásticos: Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.

También es oficial el regreso de varios mutantes del universo Fox como es el caso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).