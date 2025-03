Los Russo defienden el uso de IA en Estado eléctrico: "La gente tiene miedo. No lo entienden"

Los Russo defienden el uso de IA en Estado eléctrico: "La gente tiene miedo. No lo entienden" - NETFLIX

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

Estado eléctrico, el nuevo largometraje de los hermanos Joe y Anthony Russo hizo uso de la Inteligencia Artificial, tal y como han admitido los propios cineastas. Y es que, aunque actualmente la IA es una herramienta muy controvertida en la industria audiovisual, y varias películas, como la oscarizada The Brutalist han sido criticadas por haberla utilizado, los directores de Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame no han dudado en defenderla, señalando que "la gente tiene miedo" y "no lo entiende".

"[El uso de la IA es] algo que cualquier niño de diez años podría hacer después de ver un vídeo de TikTok", razonó Joe Russo en declaraciones a The Sunday Times, tras revelar que en Estado eléctrico se había utilizado Inteligencia Artificial generativa para modular algunas de las voces. "Hay mucho dedo acusador e hipérbole porque la gente tiene miedo. No lo entienden. Pero en última instancia, la IA se utilizará de forma más significativa", explicó.

En todo caso, el realizador quiso remarcar que la IA todavía se encuentra en un estado "generativo" en el que todavía tiene "alucinaciones", por lo que de momento no sirve para hacer trabajos esenciales. "Esa es una de las razones por las que los coches autónomos no se han impuesto, o por las que la cirugía de IA no se está llevando a cabo en todo el mundo", expresó el cineasta que añadió que, en su actual estado, la IA "se adapta mejor a la creatividad".

Cabe recordar que los hermanos Russo ya abordaron el debate sobre la implementación de la IA en la producción cinematográfica durante la promoción del filme en España. En una entrevista concedida a CulturaOcio.com los cineastas abogaron por un uso controlado y siempre superviado por los creadores, no por estudios. "Creo que, en el caso de la Inteligencia Artificial, el artista siempre tiene que tener control de la tecnología. Y ahí es donde hay que poner el límite. Si dejamos que las empresas sean las que decidan cómo usamos esa tecnología, tengo miedo de que intenten reemplazarnos", apuntó Joe Russo.

"Pero si son los artistas quienes definen cómo usamos esa tecnología, creo que nos servirá para avanzar del mismo modo que muchos otros avances tecnológicos lo han hecho en la industria del cine", reflexionó Russo, señalando además que en momentos de cambio como el que vivimos "siempre hay mucho miedo".

"Y el miedo puede ser algo bueno en el caso de la Inteligencia Artificial, que por supuesto debe de ser regulada. El problema es que el mundo occidental no tiene control del uso y la creación de la IA, y habrá otros mercados que estarán desregulados. Así que otra vez nos encontramos en otra especie de carrera armamentística", avisaba el realizador.

En todo caso, los directores recordaron que el cine, "en sí mismo es una tecnología" y sostuvieron que Estado eléctrico no "demoniza la tecnología" sino que tan solo muestra "que podemos tener una relación muy mala con ella".

LA OPINIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Por su parte, los protagonistas del filme, Millie Bobby Brown y Chris Pratt se mostraron a favor de una mayor regulación de la IA. Así, Pratt sostuvo que, en vez de cortar por lo sano, "con un hacha", sería mejor proceder más cuidadosamente, con "escarpelo" para "determinar dónde la IA puede ayudarnos a ser mejores" y "a la vez proteger la esencia de los artistas".

"Los artistas, los actores, los cineastas, los animadores... es nuestro talento innato lo que hay que proteger y necesitamos mantener nuestros trabajos. Así que absolutamente, tanto como valoro los avances en la tecnología creo que debería haber una regulación en la industria cinematográfica", sentenció Brown.