Cannes 2025, una edición estelar con estrenos de Wes Anderson, Spike Lee, Richard Linklater o Ari Aster

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

El Festival de Cannes 2025 se celebrará del 13 al 24 de mayo. La organización ha anunciado nuevos títulos de películas que pasarán por el certamen, que promete ser una edición estelar con la presencia de directores como Wes Anderson, Spike Lee, Richard Linklater y Ari Aster.

Durante una conferencia de prensa celebrada en París, el delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, y la presidenta Iris Knobloch, han revelado que La trama fenicia de Anderson, Nouvelle Vague de Linklater y Eddington de Aster se estrenarán en el evento y competirán en la Sección Oficial.

Julia Ducournau, quien ganó la Palma de Oro en 2021 con Titane, volverá a competir en la Sección Oficial de Cannes con Alpha. Kelly Reichardt también luchará por el premio mayor con The Mastermind, un drama protagonizado por Josh O'Connor y John Magaro, mientras que el cineasta noruego Joachim Trier, que vuelve a la Croisette tras su éxito en 2021 con La peor persona del mundo, presentará Sentimental Value. Otro realizador que repite es el iraní Jafar Panahi, que competirá nuevamente en Cannes A Simple Accident.

Los hermanos Dardenne, ganadores en dos ocasiones de la Palma de Oro, regresan con The Young Mother's Home; el director sudafricano Oliver Hermanus hará su debut en la Sección Oficial con The History of Sound, protagonizada por Paul Mescal y Josh O'Connor; y el francés Dominik Moll representará al país anfitrión con Dossier 137.

La Sección Oficial también contará con representación española por partida doble: Carla Simón y Oliver Laxe competirán en la Sección Oficial del Festival de Cannes. Los realizadores competirán con Romería y Sirat, respectivamente.

Aunque Frémaux no mencionó a Lee en la rueda de prensa, el director neoyorquino anunció en sus redes sociales que su próxima película, Highest 2 Lowest, protagonizada por Denzel Washington, se estrenará fuera de concurso. Cannes confirmó posteriormente la noticia, señalando que el filme, una adaptación del clásico de Akira Kurosawa de 1963 El infierno del odio, se proyectará el 19 de mayo.

TOM CRUISE ESTRENARÁ LA NUEVA ENTREGA DE MISIÓN IMPOSIBLE

La organización también ha confirmado que el festival acogerá el estreno mundial de Misión imposible: Sentencia final, filme protagonizado por Tom Cruise que se presentará fuera de concurso en el certamen antes de su estreno global el 23 de mayo.

En la sección fuera de concurso también se podrán ver Vida privada, película de Rebecca Zlotowski encabezada por Jodie Foster; The Wave (La ola) de Sebastián Lelio; o el documental Bono: Historias de Surrender de Andrew Dominik.

La sección Un Certain Regard incluirá además Eleanor the Great, el debut de Scarlett Johansson como directora protagonizado por Chiwetel Ejiofor y June Squibb.

Esta es la lista completa del filmes que se proyectarán en la 78.ª ediciónd el Festival de Cannes:

SECCIÓN OFICIAL

Alpha (Julie Ducournau)

Dossier 137 (Dominik Moll)

The Eagles of the Republic (Tarik Saleh)

Eddington (Ari Aster)

Fuori (Mario Martone)

The History of Sound (Oliver Hermanus)

La Petite Dernière (Hafsia Herzi)

The Mastermind (Kelly Reichardt)

Nouvelle Vague (Richard Linklater)

La trama fenicia (Wes Anderson)

Renoir (Chie Hayakawa)

Romería (Carla Simón)

The Secret Agent (Kleber Mendonça Filho)

Sentimental Value (Joachim Trier)

A Simple Accident (Jafar Panahi)

Sirat (Oliver Laxe)

Sound of Falling (Mascha Schilinksi)

Two Prosecutors (Sergei Loznitsa)

Young Mothers (Jean-Pierre y Luc Dardenne)

UN CERTAIN REGARD

Aisha Can't Fly Away Anymore (Morad Mostafa)

Eleanor the Great (Scarlett Johansson)

Heads or Tails? (Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis)

Homebound (Neeraj Ghaywan)

Karavan (Zuzana Kirchnerová)

L'inconnu de la Grande Arche (Stéphane Demoustier)

The Last One for the Road (Francesco Sossai)

Meteors (Hubert Charuel)

My Father's Shadow (Akinola Davies Jr)

The Mysterious Gaze of the Flamingo (Diego Céspedes)

Once Upon A Time In Gaza (Tarzan Nasser y Arab Nasser)

A Pale View of the Hills (Kei Ishikawa)

Pillion (Harry Lighton)

The Plague (Charlie Polinger)

Promised Sky (Erige Sehiri)

Urchin (Harris Dickinson)

FUERA DE CONCURSO

Colours of Time (Cedric Klapisch)

Highest 2 Lowest (Spike Lee)

Misión imposible: Sentencia final (Christopher McQuarrie)

Partir un jour (Amélie Bonnin) - película de apertura

The Richest Woman in the World (Thierry Klifa)

Vida privada (Rebecca Zlotowski)

PROYECCIONES ESPECIALES

Bono: Historias de Surrender (Andrew Dominik)

The Magnificent Life of Marcel Pagnol (Sylvain Chomet)

Tell Her I Love Her (Romane Bohringer)

PROYECCIONES DE MEDIANOCHE

Dalloway (Yann Gozlan)

Exit 8 (Kawamura Genki)

Songs of the Neon Night (Juno Mak)

CANNES PREMIERE

Amrum (Fatih Akin)

Connemara (Alex Lutz)

The Disappearance of Josef Mengele (Kirill Serebrennikov)

Orwell: 2+2 =5 (Raoul Peck)

Splitsville (Michael Angelo Covino)

The Wave (Sebastián Lelio)