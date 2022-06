Cameron Diaz vuelve al cine tras 8 años retirada con una comedia de acción de Netflix

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Cameron Diaz lleva años retirada del mundo de la actuación y su último trabajo data de 2014, cuando estrenó Annie. La actriz volverá al cine con Back in Action, una película de acción y comedia en la que compartirá planos con Jamie Foxx.

Según informa Deadline, la actriz regresará al cine con esta película cuya trama se mantiene en secreto. Seth Gordon dirigirá el filme a partir de un guion escrito por el realizador junto a Brendan O'Brien. Beau Bauman produce a través de Good One Productions junto con Seth Gordon para Exhibit A. Jamie Foxx, Datari Turner, Brendan O'Brien y Mark McNair ejercerán como productores ejecutivos.

Foxx compartió en Twitter una grabación en la que se le escucha hablando con Diaz y Tom Brady, quien le da a la actriz algunos consejos para regresar al trabajo. "Cameron, espero que no te enfade que haya grabado esto. Tuve que llamar al mejor de todos los tiempos para traer de vuelta a la mejor de todos los tiempos. Cameron Diaz y yo volvemos a la acción", explicó en la red social. Cabe destacar que Brady no forma parte del proyecto.

Tras años alejada de Hollywood, no fue hasta 2018 cuando Diaz confirmó oficialmente su retirada. "Cuando haces algo a un nivel realmente alto durante un largo periodo de tiempo, cuando eres una persona que está cumpliendo con esta única cosa, todo a tu alrededor, todas las partes de ti que no son eso, las entregas a otras personas", contó la intérprete en Hart to Heart. "Cameron Diaz es como una máquina. Pero para mi yo personal y espiritual, me di cuenta de que no era suficiente", agregó.

Sin embargo, en una entrevista con No Filter With Naomi, dejó la puerta abierta a un posible regreso. "Nunca digas nunca. Pero me siento realmente completa. No he hecho una película desde 2014. Ha pasado mucho tiempo, siete o seis años desde que hice una película, y estoy bien con eso", señaló.