Lucy Liu relata su pelea con Bill Murray en Los ángeles de Charlie: "Me defendí y no me arrepiento"

Lucy Liu relata su pelea con Bill Murray en Los ángeles de Charlie: "Me defendí y no me arrepiento" - SONY

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Uno de los conflictos más conocidos del cine del as últimas décadas fue el que tuvieron Lucy Liu y Bill Murray durante el rodaje de 'Los ángeles de Charlie', la popular cinta de 2000 que dirigió McG y que protagonizaron también Cameron Diaz y Drew Barrymore. Aunque corrieron ríos de tinta sobre los motivos del enfrentamiento, nunca ha trascendido qué sucedió exactamente... hasta ahora. La actriz ha querido explicar qué sucedió en el set.

Ha sido en el podcast Asian Enough de Los Angeles Times donde Liu ha relatado qué pasó. La intérprete comentó que el reparto estaba realizando un ensayo de una escena en la que Murray no pudo estar presentar debido a un compromiso familiar. Todo se torció cuando el veterano actor volvió al set y, según Liu, comenzó a "lanzar insultos" que "seguían una y otra vez".

"Estaba como 'Guau, parece que me está mirando a mí directamente'. No podía creer que estuviera sucediendo algo así, porque, ¿qué tengo yo que ver con nada importante en este momento?", declaró la actriz, que no dudó en preguntarle si estaba refiriéndose a ella, algo que Lucy Liu consideraba que sí, debido a que la discusión "terminó derivando en uno contra uno".

"Fue injusto e injustificado. Parte de su lenguaje era imperdonable e inaceptable y no me iba a quedar sentada ahí sin decir nada. Entonces, sí, me defendí y no me arrepiento", detalló. "Porque no importa qué tan bajo estés en la jerarquía o de donde vengas, no hay necesidad de ser paternalista o menospreciar a otras personas", continuó.

"NO IBA A DEJAR QUE ME TRATASEN ASÍ"

Liu comentó también que, años más tarde, varios antiguos miembros del reparto le expresaron su "gratitud" por haberse defendido. A pesar del conflicto, Liu declaró también que no tiene "nada en contra" del actor y que, incluso, coincidieron en una reunión de 'Saturday Night Live'.

"Se acercó a mí y fue perfectamente amable. Lo que quiero dejar claro es que [en el momento del ataque] no me iba a quedar sentada ahí y dejar que me traten así", señaló, resaltando que no buscaba ser "esa persona que no va a hablar por sí misma" y que solo quiere "defender lo único" que tiene. "Es mi dignidad y el respeto conmigo misma a fin de cuentas", zanjó.

También, Liu mencionó cómo la prensa trató el tema, pensando que era "increíble" cómo los medios de comunicación "cambiaron las versiones". "La gente pensó, automáticamente, que era la mujer era la conflictiva y no él", denunció. "No comprendí por qué lo narraron así. Yo nunca le instigué ni provoqué confrontación alguna", señaló, destacando que, a pesar del paso de los años, recuerda ese momento "muy nítidamente".