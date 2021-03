Cambio de imagen radical de Jared Leto para House of Gucci

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

Ridley Scott ya está rodando House of Gucci, biopic que girará en torno al asesinato de Maurizio Gucci. La cinta contará en su reparto con nombres tan notables como los de Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino y también con Jared Leto, quien luce irreconocible en las nuevas imágenes de la grabación.

Adam Driver encarnará a Maurizio Gucci, fallecido en el año 1995, y Lady Gaga será su esposa en la ficción. La película está basada en la historia real de Reggiani, quien fue juzgada y condenada por orquestar el asesinato del ex director de la casa de moda Gucci.

Por su parte, Leto será Paolo Gucci, primo de Maurizio y ex vicepresidente y director general de la firma de moda. En las imágenes del set se puede ver al actor caracterizado, calvo, con bigote, y con un llamativo traje de pana de color morado.

not that you needed another reason to love the lady gaga gucci movie, but this is the costume they're making jared leto wear pic.twitter.com/Wvi3snWEFz