¿Ha cambiado Marvel la cronología de Iron Man en el UCM?

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

A pesar de que Robert Downey Jr. ya concluyó su andadura en el Universo Cinematográfico Marvel como Tony Stark, Iron Man sigue siendo una parte muy importante del UCM. Sin embargo, la Casa de las Ideas podría reconfigurar en su cronología los eventos que lo llevaron a convertirse en el vengador de la armadura en la primera película.

Los viajes en el tiempo de Vengadores: Endgame, la introducción del multiverso en Spider-Man: No Way Home o las múltiples realidades que colapsan en la serie Loki o Ant-Man y La Avispa: Quantumania han propiciado una obsesión por parte de los fans para encajar correctamente cada pieza del cada vez más enrevesado timeline del UCM.

Y según recoge entre sus páginas el libro Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline que publicará Dorling Kindersley el próximo 5 de septiembre, ya no son seis los meses que separan a la primera cinta de Iron Man con los del Increíble Hulk.

A través de su página web, la editorial ha publicado un adelanto que ya circula por Internet de esta enciclopedia que promete "responder a las preguntas más importantes: Lo que sucedió, cuándo, dónde y por qué", situando la película de Downey Jr. en la primavera de 2008, mientras que la película de Edward Norton como Bruce Banner tiene lugar dos años después, en 2010.

New images from THE MARVEL CINEMATIC UNIVERSE: AN OFFICIAL TIMELINE book have surfaced. It’s good to see Marvel is sticking to their re-retcon of Iron Man occurring in 2008. It also looks like they’ve decided on a 2010 date for Fury’s Big Week (a decision I’m okay with frankly). pic.twitter.com/q4YtXV3I1c