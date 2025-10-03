MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. regresará al UCM como el Doctor Doom en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Pero los fans también llevan tiempo esperando ver al actor de vuelta en otra exitosa franquicia: Sherlock Holmes. Susan Downey, su mujer y productora, ha dado ahora una actualización sobre la postergada tercera entrega y detalles acerca de su posible trama.

"Hubo un momento en que estuvimos bastante cerca, y creo que me alegro de no haber hecho esa versión. No voy a explicar de qué iba, y no pretendo sonar críptica", comentó Downey a Collider. "Simplemente no funcionó por cuestiones de tiempo, ya que Jude [Law] no iba a estar disponible. Pienso que fue algo bueno que pudiéramos dar un paso atrás", continuó.

"Después vino la pandemia y todo lo demás", añadió la productora sobre las razones que llevaron a poner en pausa indefinida la película. "Me encantaría presentar Sherlock Holmes 3 a la audiencia. En serio. Hemos jugado con la idea mucho tiempo", aseguró Downey.

"Hablamos de tomar un rumbo ligeramente distinto, pero siempre ambientada en Estados Unidos, y no sé si será la mejor idea, aunque me encanta", expresó. "Me entusiasma esa idea. Realmente me encantaría sacarla adelante, pero es complicado. Ha pasado tiempo y las expectativas son altas; Robert dejó el listón muy alto, así que no lo veo del todo claro", zanjó.

La primera cinta de Sherlock Holmes con Downey Jr., Law y Rachel McAdams, a las órdenes de Guy Ritchie, se estrenó en 2009, convirtiéndose en un taquillazo con casi 500 millones de dólares de recaudación y le valió el Globo de Oro al mejor actor de comedia a Downey Jr. por su interpretación.

En 2011 llegó su secuela, Juego de sombras, que alcanzó los 535 millones de dólares en taquilla. Los fans llevan esperando ver de nuevo al Holmes de Downey Jr. reunirse con el Watson de Law, y aunque la tercera entrega de la franquicia ha estado varada durante mucho tiempo, las palabras de la productora sugieren que aún podría ponerse en marcha siempre y cuando estén convencidos del guion. Asimismo, trasladar a los personajes a un nuevo entorno abriría un amplio abanico de posibilidades para la trama.