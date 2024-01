Buenas noticias para el remake de Los Inmortales con Henry Cavill y el director de John Wick

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

Chad Stahelski dirigió junto a David Leitch la primera entrega de John Wick y posteriormente se puso tras las cámaras en solitario en el resto de la saga. El próximo proyecto del realizador será Highlander, el remake de Los Inmortales, una película que estará protagonizada por Henry Cavill.

Según The Hollywood Reporter, Henry Cavill protagonizará el filme, una nueva versión de Los Inmortales, película de 1986 protagonizada por Christopher Lambert, Sean Connery y Clancy Brown. Los Inmortales presenta a una raza especial de luchadores que solo pueden morir decapitados entre sí y que se ven obligados a luchar entre ellos hasta que solo uno quede vivo.

Highlander es parte del acuerdo que Stahelski y Lionsgate anunciaron recientemente. Con este acuerdo, Stahelski trabajará en dos franquicias, Highlander y John Wick, que, además de nuevas películas, también contarán con proyectos televisivos. "Este acuerdo amplía la gran relación creativa que ya tenemos con John Wick y la extiende a nuestra franquicia Highlander", declararon Joe Drake, presidente saliente de Lionsgate Motion Picture Group, y Adam Fogelson, presidente de Motion Picture Group.

"Desde el principio, Chad ha sido la fuerza creativa que define el universo de Wick. Mientras continuamos pensando en el futuro de ese universo, queremos que Chad nos guíe", apuntaron. "Esperamos contar con su mano firme y su aporte creativo no solo en la película que está haciendo, sino también en otras historias que surjan de ella. Es un verdadero visionario y estamos encantados de tenerlo de nuestro lado", añadieron.

"Me complace poder ampliar mi relación con Lionsgate en esta nueva función de supervisión del universo John Wick y su futura expansión", dijo Stahelski. "John Wick está muy cerca de mi corazón y poder seguir controlándolo será una maravilla para mí. Estoy muy feliz de lanzar también otra franquicia con Highlander, un mundo rico en historias interesantes que contar", adelantó.

Aunque apenas se conocen detalles de la cinta, que estará protagonizada por Henry Cavill después de que el actor abandone papeles emblemáticos como Superman en el Universo DC o The Witcher en Netflix, Stahelski ya habló sobre Highlander en 2020 con The Hollywood Reporter. "Es un hueso duro de roer porque la franquicia Highlander tiene una mitología muy profunda. Intentar hacerlo nuestro, y ser algo fiel a la original, pero hacerlo de una manera que la haga nuestra, es un poco complicado", explicó. "No queremos hacer un remake. No queremos hacer una reinvención. Queremos hacer algo que sea fresco, que utilice la mitología de lo que a todos les encanta de la primera película", expuso.