Buenas noticias para la película de Bioshock en Netflix

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Una de las adaptaciones que los fans de los videojuegos llevan tiempo esperando es la de BioShock en Netflix. Pero desde que la compañía anunció en 2022 el proyecto no ha habido novedades al respecto, hasta ahora... Roy Lee, su productor, ha ofrecido una nueva actualización sobre la cinta, que estará dirigida por Francis Lawrence (La larga marcha, Soy leyenda).

"Netflix quiere que mantengamos todo en secreto. Pero definitivamente se basará en el primer juego de BioShock...", confesó Lee en declaraciones a The Direct tras ser preguntado sobre la trama y el enfoque de la película. El productor reveló, además, que Lawrence se pondrá manos a la obra con el filme de una vez termine la producción de Los juegos del hambre: Sunrise on the Reaping, que verá la luz el 20 de noviembre de 2026.

"Bueno, La larga marcha se convirtió en una realidad porque Bioshock se retrasó un poco y tuvimos más trabajo con el guion", admitió. "Mientras trabajábamos en el guion, rodamos La larga marcha y él ya se había comprometido con la siguiente película de Los juegos del hambre. Así que solo queda esperar a que termine Los juegos del hambre, mientras el guion continúa en desarrollo", concluyó Lee.

Conviene recordar que el guion de la adaptación de BioShock corre a cargo de Michael Green (Blade Runner 2049). Aunque se había especulado que la película podría limitarse a recrear la atmósfera del juego, las declaraciones de Lee parecen confirmar que también seguirá la trama del primer título.

Desarrollado por la compañía 2k Boston, que más tarde cambiaría su nombre por el de Irrational Games, la primera entrega de BioShock vio la luz en 2007, convirtiéndose en un título de culto entre los usuarios. Gran parte de su éxito se debió en buena medida tanto a su estética, la cual incluye elementos de terror, survival o biopunk, como a su trama.

Este juego de disparos en primera persona transcurre en una ucronía del año 1960, poniendo a los usuarios en el rol de Jack, el único superviviente de un accidente de avión, que acabará descubriendo la ciudad submarina de Rapture. Una vez allí, deberá enfrentarse a todo tipo de criaturas, que van desde mutantes con poderes especiales hasta robots programados para destruir a sus objetivos.

Más tarde, en 2010, llegaría BioShock 2 y, en 2013, la tercera entrega de la franquicia, Infinite, que no es una secuela directa de las anteriores dos entregas del videojuego multiplataformas, sino que se sitúa mucho antes de lo acontecido en ellas. Ambientada en 1912, en este nuevo capítulo los usuarios se meterán en la piel de Booker DeWitt, un exagente de los Pinkerton, en un intento de rescatar a una mujer llamada Elizabeth, la cual se encuentra atrapada a bordo de Columbia, una ciudad flotante en decadencia a punto de colapsar. Además, BiShock continuará expandiéndose con una cuarta entrega, la cual se desarrollará en un mundo más abierto.