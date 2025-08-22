El mejor anime de Netflix lanza el primer adelanto de su temporada 2

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de una de sus series de animación más aclamadas, Samurái de ojos azules, el anime ambientado en el Japón feudal, ya está en plena producción. Y para poner aún los dientes más largos a sus seguidores, Netflix ha lanzo adelanto en el que, junto a algunas espectáculares imágenes de los nuevos capítulos, los creadores revelan suculentos detalles sobre el futuro de Mizu en su búsqueda de venganza.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"El viaje de Mizu continúa igual: la venganza es su religión", asegura Amber Noizumi, cocreadora de la ficción junto a su marido, Michael Green. Además, Noizumi ha adelantado que algunos personajes que parecía que murieron en la primera temporada "quizás sigan vivos".

La primera temporada concluyó con Mizu embarcándose hacia la capital inglesa buscando venganza. "Cree que al menos dos de los hombres que trata de matar están en ese mágico lugar llamado Londres", explica Green en el adelanto, revelando que la temporada arranca con la protagonista "irrumpiendo en un lugar para matar a alguien".

Los últimos compases del vídeo ofrecen un primer vistazo a una secuencia de la segunda temporada, con Mizu y sus compañeros esquivando flechas de fuego lanzadas por sus enemigos, de las que la guerrera logra librarse gracias a su letal espada.

Samurái de ojos azules se estrenó en noviembre de 2023 con una primera temporada de ocho episodios que obtuvo una rara puntuación del 100 por cien entre los críticos (y del 96 por ciento entre los espectadores) en Rotten Tomatoes. El anime fue galardonado con cuatro premios Emmy en 2024, incluyendo mejor producción de animación.

El reparto de voces de la serie producida por Blue Spirit incluye a Maya Erskine (Mizu), George Takei, Masi Oka, Cary-Hiroyuki Tagawa, Brenda Song, Darren Barnet, Randall Park y Kenneth Branagh. Los nuevos episodios aún no cuentan con fecha oficial de estreno en Netflix.