Con sus cuatro película, John Wick se ha consagrado como uno de los grandes héroes de acción de de la última década. Tras despedirse con un aciago destino en la última entrega, muchos dudaban si el asesino encarnado por Keanu Reeves regresaría. Ahora, Lionsgate ha confirmado que Ballerina, el spin-off protagonizado por Ana de Armas, contará con Reeves en su icónico papel.

Durante su presentación en la Cinemacon en Las Vegas, la productora ha presentado el tráiler de Ballerina. Y además del regreso de personajes como Winston (Ian McShane) y Charon (Lance Reddick), el final del adelanto ha sorprendido con la aparición de Reeves, que se encuentra con el personaje de de Armas, según ha informado USA Today.

"Eres él, aquel al que llaman Baba Yaga. ¿Cómo puedo hacer lo que haces tú?", pregunta la asesina. "Parece que ya lo haces", le responde Wick, con vacile. De esta manera se confirma la participación de Reeves en la saga pese a haber cerrado la historia de su personaje en la cuarta entrega.

Al final del capítulo 4, John conseguía acabar con el Marqués y ganar su libertad. Pero tras eliminar a su enemigo, terminaba derrumbándose a causa de sus múltiples y tremendas heridas para, finalmente, ser enterrado por Winston y el Rey Bowery junto a su amada esposa. Más tarde, Reeves declaró que fue él mismo el que pidió la muerte de Wick.

Sin embargo, al regreso del asesino a sueldo a la franquicia en este spin-off no supone una contradicción con el trágico final de personaje. Y es que la cinta dirigida por Len Wiseman se sitúa temporalmente entre John Wick: Capítulo 3 - Parabellum y John Wick 4, por lo que no se trataría de una resurrección como tal del personaje, algo que los fans no descartan tras el anuncio de una quinta parte de la saga.

Ballerina sigue los pasos de Eve, la "nueva cara de la venganza" que busca castigar a aquellos que han matado a su familia siguiendo el estilo de lucha de la saga original: artes marciales, armas y lanzallamas. Se espera que este spin-off vea la luz en el verano de 2025.