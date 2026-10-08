Brutal ataque de una horda de infectados en el tráiler de Apocalipsis Z: Nuevo mundo

Los infectados atacan a un equipo de supervivientes tras un imprevisto en el tráiler de Apocalipsis Z: Nuevo mundo - PRIME VIDEO

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

Apocalipsis Z: Nuevo mundo, la secuela dirigida por Carles Torrens (Sky Rojo, Animal de compañía), aterriza el 30 de octubre en Prime Video. La plataforma ha lanzado el tráiler oficial de la película que sigue a un equipo de supervivientes en una peligrosa misión dentro de un mundo post-apocalíptico devastado por un virus.

"La incidencia del TSJ está descontrolada por todo el mundo", avisan en el adelanto, mostrando multitudes desatadas y completamente fuera de sí. Un grupo especial enviado para la "Operación Ítaca" termina enfrentándose a circunstancias extremas tras complicarse su despliegue en el terreno.

El conflicto escala cuando varios compañeros quedan atrapados en una plaza de toros rodeados de infectados, un punto donde "las defensas están a punto de caer". El equipo se adentra en el epicentro para ayudarlos mientras luchan por sobrevivir. Al final del avance, uno de los personajes le dice a otro: "No te rindas, eres lo último que nos queda".

"Unas Islas Canarias que se han convertido en el último refugio de Europa tras el brote del virus TSJ. Cuando una misión especial parte hacia la península en busca de suministros vitales, Roberto (Alcaide) se une al equipo con dudosas intenciones. La peligrosa operación se transforma en una carrera desesperada por la supervivencia, y Roberto y sus compañeros se encontrarán entre hordas de infectados y lealtades divididas. Entonces surge la eterna pregunta: ¿salvarse uno mismo o arriesgarlo todo para salvar lo poco que queda de humanidad?", reza la sinopsis oficial del filme.

Dirigida por Torrens, Apocalipsis Z: Nuevo Mundo está protagonizada por Carlos Alcaide (El Internado: Las Cumbres), Julia Martínez (Subsuelo), Mónica López (Que Dios nos perdone), Tamara Casellas (Tierra de nadie) y Santiago Vaca Narvaja (La sociedad de la nieve). El reparto lo completan Jose María Yazpik (Los amantes pasajeros) como Pritchenko, Berta Vázquez (Vis a vis), como Lucía, y Pedrito, el gato que interpreta a Lúculo. También se incorporan al reparto el debutante Axel Medrano, Pedro Hernández (No nos moverán), Javier Godino (El secreto de sus ojos), Ujin Moreno (A fuego) y Mario Mayo (Luger).