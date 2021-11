Brian Cox critica a Johnny Depp, Tarantino, Michael Caine o Steven Seagal en sus memorias

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

Brian Cox se sincera... y no deja títere con cabeza. El veterano actor, quien triunfa ahora interpretando al despiadado patriarca Logan Roy en 'Succession', ha cargado contra varias estrellas como Johnny Depp, Michael Caine, Steven Seagal o Quentin Tarantino en su nueva autobiografía, 'Putting the Rabbit in the Hat', que acaba de salir publicada en Estados Unidos.

El actor escocés criticó especialmente a Johnny Depp o, mejor dicho, su forma de actuar y sus personajes. Lo curioso es que nunca han coincidido en el set de rodaje. No obstante, Cox rechazó un papel en 'Piratas de Caribe', lo que hubiera hecho que ambos trabajasen por primera vez juntos.

"Aunque estoy seguro de que es muy majo, es tan exagerado y está tan sobrevalorado. A ver, 'Eduardo Manostijeras'. Seamos realistas, si tienes unas manos así y te han maquillado para dejarte pálido completamente y con cicatrices, no tienes que hacer nada más. Y así fue. Posteriormente, ha hecho menos aún", escribió sobre el actor de 'Descubriendo Nunca Jamás' y 'Sweeney Todd'.

Cierto es que ahora Depp está en horas bajas por su pleito judicial con Amber Heard, pero lo que ha sorprendido al público es la opinión que tiene del cine de Quentin Tarantino. "Considero su trabajo rimbombante. Todo es superficial. Puros giros de guion en lugar de profundidad. Estilo donde debería haber sustancia. Me fui del cine cuando vi 'Pulp Fiction'", comparte.

Eso sí, si recibiese una llamada del director de 'Malditos bastardos' y 'Érase una vez en... Hollwood', no dudaría en trabajar con él. "Dicho esto, si sonase el teléfono, lo haría, por supuesto", escribe.

No han sido los únicos, Cox no parece guardarle mucho cariño a Michel Caine. "No diría que Michael estuviera entre mis favoritos, pero, claro, es Michael Caine. Es toda una institución. Y ser eso siempre será mejor que tener un buen nivel actoral", señala.

EDWARD NORTON, STEVEN SEAGAL Y DAVID BOWIE

Tampoco tiene un buen recuerdo del todo de Edward Norton, con el que trabajó en 'La última noche' de Spike Lee. Cox considera que "es buen tipo, pero un poco irritante porque se imagina a sí mismo como guionista y director". Y no se olvida de David Bowie, al que califica como que era "un flacucho y un actor no particularmente bueno".

Contra quien carga más duramente es con Steven Seagal, con el que trabajó en 'The Glimmer Man'. "Es tan ridículo también fuera de las cámaras como cuando aparece en pantalla. Busca transmitir una serenidad que está muy estudiada, como si estuviera en un nivel superior al resto. Lo cierto es que estaba en otro nivel, pero probablemente no sea uno superior", sentenció.

Aunque parezca un duro de ajuste de cuentas con compañeros de profesión, en sus memorias también tiene buenas palabras para Keanu Reeves, Morgan Freeman y Alan Rickman. Del fallecido actor de Harry Potter dijo que era "uno de los hombres más dulces, amables, agradables e increíblemente inteligentes" que haya conocido, mientras que de Freeman dijo que es "un absoluto caballero".