MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

The Brutalist, cinta dirigida por Brady Corbet y protagonizada por Adrien Brody es una de las indiscutibles favoritas para la 97.ª edición de los premios Oscar, siendo la segunda película más nominada con diez candidaturas, las mismas que Wicked y solo superadas por las 13 de Emilia Pérez. No obstante, tal y como revela el director, los reconocimientos del filme no le han reportado ningún dinero por el momento.

Corbet, que además de estar tras las cámaras firma el guion de The Brutalist junto a su mujer y colaboradora, Mona Fastvold, explicó en declaraciones a WTF podcast de Marc Maron que ambos habían ganado "cero dólares con las dos últimas películas". "Sí. Realmente, cero. Tuvimos que vivir de un sueldo de hace tres años", reiteró. De hecho, el cineasta expuso que había acabado de dirigir unos anuncios en Portugal y que esa había sido "la primera vez que ganaba algo de dinero en años".

"He hablado con muchos cineastas de las películas nominadas este año que no pueden pagar el alquiler. Es algo real", denunció Corbet, señalando así que él no es, ni mucho menos la excepción. Y es que, tal y como apunta el director, los realizadores "no son pagados por promocionar una cinta", un proceso que a menudo se extiende durante largos meses e implica múltiples viajes y dedicación constante.

"Si nos fijamos en algunas películas que se estrenaron en Cannes, eso fue hace casi un año... Quiero decir, nuestra película se estrenó en septiembre. Así que he estado haciendo esto durante seis meses y he tenido cero ingresos porque no tengo tiempo para ir a trabajar. Ni siquiera puedo aceptar un trabajo de guionista en este momento", explicó Corbet, añadiendo que lo sentía como un "interrogatorio de seis meses" y que solo la semana anterior había dado "unas 90 entrevistas".

"Es siete días a la semana", apuntó el director. "No tiene límites. Son viajes constantes, y además trabajas sábados y domingos. No he tenido un día libre desde las vacaciones de Navidad, y eso fueron solo cuatro días", reveló.

Entre las diez nominaciones que suma The Brutalist para los premios Oscar se encuentran la de mejor película, mejor dirección para Corbet, mejor actor para Brody, mejor actriz de reparto para Felicity Jones, mejor actor de reparto para Guy Pearce, mejor guion original, mejor banda sonora original, mejor fotografía, mejor montaje y mejor diseño de producción.