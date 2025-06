Bombazo en el UCM: Jeremy Allen White, protagonista The Bear, objetivo prioritario de Marvel

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Jeremy Allen White saltará al universo de Star Wars con la película de The Mandalorian y Grogu, que llegará a los cines el 22 de mayo de 2026. Recientes informaciones apuntan a que el protagonista de la aclamada The Bear también podría fichar por la otra gran franquicia del conglomerado Disney: el Universo Cinematográfico Marvel.

"Jeremy Allen White está siendo considerado para un papel en Marvel", comentó Daniel Ritchman en su Patreon, sin llegar a arrojar más luz al respecto. Aunque por ahora no hay nada confirmado, la irrupción del intérprete en el UCM ya sea en Vengadores: Doomsday, el reinicio de los X-Men o cualquier otra producción de la Casa de las Ideas, sería, sin duda, un motivo de alegría para los fans.

Jeremy Allen White is reportedly being eyed for a Marvel role



