Billy Joel, contra el biopic Billy & Me sobre sus primeros años: no cuenta ni con sus derechos ni con su música

Archivo - Billy Joel, contra el biopic Billy & Me sobre sus primeros años, que no cuenta con sus derechos ni con su música - CHRIS PUTNAM / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Billy Joel ha marcado distancias de forma tajante con Billy & Me, el biopic que dirige John Ottman, montador ganador del Oscar por Bohemian Rhapsody, sobre los años de formación del legendario músico estadounidense. Centrado en la etapa previa a la fama del artista y a su salto definitivo con Piano Man, el largometraje no cuenta con la autorización del cantante ni con los derechos sobre su vida o su música, una situación que el entorno de Joel considera "desacertada legal y profesionalmente".

"Desde 2021, las partes implicadas han sido notificadas oficialmente de que no poseen los derechos sobre la vida de Billy Joel y de que no podrán obtener los derechos musicales necesarios para este proyecto", asegura el equipo de Joel en un comunicado recogido por Variety, donde subrayan que "Billy Joel no ha autorizado ni apoyado este proyecto en modo alguno y cualquier intento de seguir adelante sin ello sería desacertado tanto desde el punto de vista legal como profesional".

El núcleo del conflicto reside precisamente en esos permisos. El biopic repasará los primeros pasos artísticos de Joel, pero su guionista explica a The Hollywood Reporter que "se cuenta principalmente desde el punto de vista de Irwin Mazur", su primer representante y figura clave en la carrera de Joel antes de su acuerdo con Columbia Records en 1972. "Poseemos los derechos exclusivos sobre la vida de Irwin Mazur, que descubrió a Billy cuando era adolescente y lo representó durante aproximadamente siete años", indica Adam Ripp sobre Mazur, que descubrió al músico en 1966.

"También tenemos los derechos sobre la vida del mejor amigo de toda la vida de Billy y su batería original, Jon Small, que participa activamente en la producción como consultor, coproductor ejecutivo y director de segunda unidad", señala el escritor. Además, Ripp revela que "Jon asesoró personalmente en el guion y respalda plenamente la película como alguien que vivió y experimentó de primera mano los hechos retratados".

Ripp aclara que Billy & Me "no es un biopic tradicional del artista desde la cuna hasta la tumba ni depende de su catálogo musical original". "La película transcurre durante los años de formación de Billy, antes de la fama, antes de la fortuna y antes de las canciones icónicas que lo convirtieron en The Piano Man", matiza el guionista, que desvela que "gran parte del periodo retratado se centra en los primeros años de Billy interpretando versiones con The Hassles y luchando por encontrar su identidad artística como joven músico".

"En ningún momento hemos afirmado controlar o poseer los derechos de las canciones originales de Billy Joel, ni esta película se ha concebido nunca en torno al uso de su catálogo de éxitos", continúa Ripp, que asegura que "el proyecto siempre se concibió como una historia de origen íntima, centrada en las personas y relaciones que rodeaban a Billy durante ese periodo concreto de su vida".

JON SMALL, TESTIGO DE LOS PRIMEROS AÑOS DE BILLY JOEL, SE PRONUNCIA

Small ha defendido en declaraciones recogidas por Variety que Billy & Me es una aproximación respetuosa a aquellos primeros años del músico. "Este es el retrato más honesto, sentido y auténtico de la primera etapa de la vida de Billy y de su ascenso hasta convertirse en una de las grandes voces musicales de nuestro tiempo", afirma el antiguo compañero de banda de Joel. "Billy & Me está cimentada en la verdad, construida con cuidado y elaborada con la perspectiva de personas que conocen y quieren de verdad a Billy", amplía.

"Como alguien que estuvo allí desde el principio, puedo decir que este guion capta no solo la música, sino las amistades, las luchas, el humor y la chispa creativa que definieron aquellos años", considera Small, que anticipa que "a menudo las historias sobre artistas se pierden en la exageración o en la creación de mitos, pero Billy & Me refleja la historia real con integridad y respeto". "Conocí a Billy cuando tenía 16 años y, después de leer el guion, sentí que los cineastas habían entendido realmente quién era antes de que el mundo conociera su nombre", opina Small.

Small fue batería de Joel en The Hassles y también formó con él Attila, un dúo de acid rock que publicó un álbum en 1970 y cuya propuesta se alejaba del sonido por el que el artista acabaría siendo mundialmente reconocido. El propio Joel se ha referido a aquel trabajo en términos especialmente duros, definiéndolo como una "mierda psicodélica".

La relación entre Joel y Small también estuvo atravesada por episodios personales complejos, especialmente por Elizabeth Weber, primera esposa de Joel y figura asociada a canciones como She's Always a Woman y Just the Way You Are. Weber estaba casada con Small antes de iniciar una relación con Joel, un vínculo que contribuyó a la ruptura de Attila y que abrió uno de los periodos más complejos en la vida del músico.

Aquella etapa estuvo marcada por una profunda crisis emocional, episodios de depresión e intentos de suicidio, hasta el punto de que, tras el segundo de ellos, Small encontró a Joel y lo llevó al hospital. Con el tiempo, ambos acabaron recomponiendo su amistad, al igual que la de Joel y Weber, que más adelante se convirtió también en representante del cantante.

Por el momento, Billy & Me no tiene fecha de estreno, aunque su rodaje está previsto que empiece este otoño en Winnipeg y Nueva York. Tampoco se ha confirmado todavía el reparto de un filme que Ottman describe como una historia "divertida, desgarradora y, en última instancia, muy inspiradora".