Billie Eilish, a punto de saltar al cine como protagonista de la nueva película de Sarah Polley

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -
Billie Eilish ya planea su debut en la gran pantalla. La cantante está en conversaciones para protagonizar una adaptación de La campana de cristal, novela escrita por Sylvia Plath, a cargo de Sarah Polley. Además de dirigir, la oscarizada cineasta también firma el guion del filme.
Según adelanta el 'insider' Jeff Sneider, las negociaciones para que Eilish encabece el elenco de la película se encuentran ya en una fase avanzada. La trama de La campana de cristal, la única novela de la poeta Sylvia Plath, gira en torno a Esther Greenwood, una estudiante universitaria cuya juventud se ve atravesada por problemas de salud mental y la presión social sobre las mujeres en los años 50.
Además de ganar diez Grammys, Eilish se ha alzado en dos ocasiones con el Oscar a mejor canción: en 2022 por 'No Time to Die', tema de la película de James Bond Sin tiempo para morir, y en 2024 por su canción para Barbie de Greta Gerwig, 'What Was I Made For?'. Aunque este proyecto marcará su debut como intérprete en un largometraje, antes llegará a los cines la película en 3D de su gira musical Hit Me Hard and Soft, codirigida por James Cameron y la propia Eilish.
Polley, que se encargará de dirigir y guionizar esta adaptación de La campana de cristal, se alzó con el Oscar a mejor guion adaptado en 2023 por Ellas hablan, que también dirigió. En su faceta de realizadora, cuenta con títulos en su filmografía como Take This Waltz, Lejos de ella o el documental autobiográfico Stories We Tell. Como actriz, ha protagonizado cintas como Mi vida sin mí o La vida secreta de las palabras, ambas dirigidas por Isabel Coixet.
La única vez que La campana de cristal ha sido llevada a la pantalla fue en 1979, con una película protagonizada por Julie Harris y dirigida por Larry Peerce. No obstante, se han intentado sacar adelante varias adaptaciones que no han terminado cristalizando: una en 2007 con Julia Stiles como protagonista, otra diez años después con Dakota Fanning bajo los mandos de Kirsten Dunst, y una última en 2019, en formato de serie y con Frankie Shaw vinculada al proyecto.