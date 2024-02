MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

Los simios son reyes y los humanos son brutalmente cazados en el nuevo tráiler El reino del planeta de los simios. La nueva entrega de la saga, que en esta ocasión está dirigida por Wes Ball, aterrizará en los cines el próximo 10 de mayo y, tal y como ya apunta este adelanto, prepara el terreno para el gran giro de la franquicia acercándose más al clásico de 1968 protagonizado por Charlton Heston.

El reino del planeta de los simios dará continuidad, con un salto temporal en su argumento de varias décadas, a la trama de la trilogía de remakes que arrancó a las órdenes de Rupert Wyatt con El origen del planeta de los simios en 2011 y que continuó con más fuerza gracias a Matt Reeves, director de El amanecer del planeta de los simios (2014) y La guerra del planeta de los simios (2017).

El tráiler, lanzado con motivo de la Super Bowl, muestra a una desvalida humana, la joven Nova (Freya Allen) intentando escapar de su captura por parte de tiranos simios. Una huída en la que contará con la inesperada ayuda de Noa (Owen Teague), un chimpancé que cree que la convivencia pacífica entre ambas especies es posible. Ella puede ser el germen de una futura alianza de civilizaciones, algo que el tiránico Proximus Caesar (Kevin Durand), el líder gobierna a los simios con mano de hierro, no piensa permitir.

Además, este nuevo avance también muestra imágenes que prueban el interés de la humanidad en la exploración espacial, conectando así con el gran giro argumental de la película original de 1968. Por tanto, no hay que descartar que la próxima secuela esté vinculada con aquel icónico plano de la Estatua de la Libertad enterrada, creando un puente entre las dos películas.

Tal y como reza su sinopsis oficial, la película está "ambientada en varias generaciones del futuro tras el reinado de César, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en la sombra. Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual".

El reino del planeta de los simios está dirigida por Wes Ball, responsable de El corredor del laberinto y que también llevará a la gran pantalla la saga de videojuegos The Legend of Zelda, y estará protagonizada junto a Owen Teague (IT), Freya Allan (The Witcher') y Kevin Durand ('Locke & Key') por Peter Macon (Shameless) y William H. Macy (Fargo).