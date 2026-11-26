Berto Romero, Belén Cuesta y Javier Cámara, atrapados en un bucle temporal en el tráiler de 5 minutos más - MOVISTAR

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

5 minutos más, la película original de Movistar Plus protagonizada por Javier Cámara, Berto Romero y Belén Cuesta, se estrena en cines el 22 de enero. Para calentar motores, la plataforma ha lanzado un tráiler en el que una pareja se enfrenta a un bucle temporal cuando se dispone al disfrutar de un fin de semana rural en una tranquila finca.

El adelanto arranca con la pareja viajando en coche, donde el personaje de Romero rompe el silencio preguntándole a Cuesta: "Estás muy callada, ¿quieres decirme algo?". Al llegar a su destino, una gran propiedad "aislada", el representante de la agencia (Cámara), les enseña el alojamiento: un lugar de ensueño alejado de todo donde "el tiempo se detiene".

A partir de ese momento, comienzan a suceder misteriosos fenómenos que demuestran que algo extraño está sucediendo. Mientras la actitud del anfitrión se vuelve cada vez más inquietante, el personaje de Romero intenta tomar el control de la situación: "Tenemos que ver la manera de estar preparados para cuando vuelva a pasar".

"5 minutos más sigue a una pareja inmersa en constantes discusiones que decide pasar un fin de semana en una casa rural aislada en medio del campo. Al llegar, los recibe un representante de la agencia de alquiler, que les enseña la casa y les entrega las llaves. Pero lo que comienza como una simple escapada de fin de semana pronto da un giro extraordinario, obligando a la pareja a enfrentarse a una serie de circunstancias excepcionales y a tomar decisiones igualmente extraordinarias", reza la sinopsis del filme.

Dirigida por Javier Ruiz Caldera y escrita por el propio Romero, 5 minutos más cuenta en su reparto, junto a Romero, Cámara y Cuesta con Carlos Bernardino (Mano de hierro), Marc Soler (UPA Next), Clàudia Melo (En los márgenes), Puchi Lagarde (Galgos), Tian Tosas (La última noche en Tremor) y Nia Tosas (El mal invisible).