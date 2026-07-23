Primeras imágenes de El otro mundo, secuela de El otro lado de Berto Romero

Primeras imágenes de El otro mundo, secuela del universo paranormal protagonizado por Berto Romero, de Movistar Plus - MOVISTAR PLUS

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Movistar Plus ha lanzado las primeras imágenes de El otro mundo, la secuela de El otro lado, la serie creada y protagonizada por Berto Romero. En seis nuevos capítulos, que ya han finalizado su rodaje y que se estrenarán en 2027, Romero retoma su papel del periodista especializado en sucesos paranormales Nacho Nieto.

La miniserie, que funciona cómo una segunda temporada de El otro lado, promete mantener tono característico de la ficción: una combinación de humor, misterio y terror cotidiano. Berto Romero repite como creador y guionista, y se suma a la dirección junto a Alberto de Toro, director de la primera entrega.

En El otro mundo "Nacho Nieto vive una experiencia inexplicable cuando es abducido por unas misteriosas luces. Tras despertar, sabe que tiene un mensaje urgente que debe transmitir a la humanidad... aunque no recuerda cuál es. Este evento trastoca sus planes. Su familia lo considera un nuevo brote psicótico y le empuja a aceptar ser colaborador del programa de Gorka Romero, Nueva Era, mientras descubre que cuanto más se acerca a la verdad, más se difuminan los límites entre lo real, lo paranormal y el espectáculo", según adelanta su sinópsis oficial.

Aún no podemos informaros cuándo tendrá lugar la abducción, pero sí podemos confirmaros es que el rodaje de #ElOtroMundo ha terminado. La segunda parte de la serie de Berto Romero llegará próximamente a Movistar Plus. pic.twitter.com/knK4n9MeGv — Movistar Plus (@MovistarPlus) July 23, 2026

CUANTO MÁS CERCA PARECE ESTAR, MÁS SE ALEJA

En cuanto a las imágenes, en la primera Eva Ugarte, que retoma su papel como Juana, se encuentra junto a Romero, en lo que parecer ser un despacho lleno de libros. La segunda instantánea tiene como protagonistas a los mismos personajes que la primera, pero con un plano mucho más cerrado que deja ver entre ellos a una tercera figura, sentada en un sillón y con las manos cruzadas.

Por su parte, en la tercera y última, Silvia Abril, uno de los nuevos rostros de esta segunda entrega, está con el oído pegado a una puerta y expresión de desconcierto.

Junto a Romero y Ugarte, retoman sus papeles Nacho Vigalondo como Gorka Romero, Andreu Buenafuente como el Doctor Estrada y Ramón Barea como Carlos de Celis. Y además de Abril, se suman al reparto de la serie Carmen Balagué, Jordi Aguilar, Gerard Quintana y María Pujalte.