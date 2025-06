Ben Stiller dirigirá una película de The Twilight Zone - CONTACTO/CBS

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

The Twilight Zone (también conocida en España como La dimensión desconocida), la mítica franquicia de ciencia ficción y terror que comenzara en 1959 con la serie antológica creada por Rod Serling, volverá a saltar a la gran pantalla y lo hará de la mano de Ben Stiller.

Según ha revelado el 'insider' Jeff Sneider, el intérprete y cineasta será el encargado de dirigir una película de The Twilight Zone para Appian Way (la productora fundada por Leonardo DiCaprio) y Warner Bros. El proyecto llevaba ya años gestándose y en el pasado estuvo vinculado a otros nombres que finalmente se alejarían del mismo, como el de Matt Reeves y Joseph Kosinski.

Por el momento, tal y como recoge World of Reel, Stiller ya llevaría aproximadamente seis meses trabajando secretamente en el filme. Y aunque no hay un guion acabado lo que sí está claro es que la película narrará una única historia y no varias, como ya hiciera la cinta de 1984 dirigida por John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante y George Miller.

Por otro lado, cierta versión del libreto que ha trascendido apuntaría a una trama centrada en un piloto que, probando un prototipo de cohete capaz de viajar más rápido que la luz, se encuentra 125 años en el futuro, en una sociedad aparentemente utópica.

Cabe destacar que Stiller ha declarado en el pasado ser un seguidor de la serie original, citándola incluso como una de sus influencias para Separación (Severance), su aclamada ficción de Apple TV+. Otros títulos dirigidos por Stiller incluyen Zoolander: Un descerebrado de moda, Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra! y La vida secreta de Walter Mitty, todos ellos protagonizados también por él mismo.

En cuanto a The Twilight Zone, cabe decir que la serie original, emitida por la CBS, contó con cinco temporadas. A esta primera ficción le siguieron otras tres, la última de ellas, estrenada en 2019. Además, el éxito de la fórmula dio lugar al ya mencionado filme de 1984, así como a una serie radiofónica y algunas obras literarias.