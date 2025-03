¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de Separación (Severance)?

MADRID, 21 Mar. (CulturaOcio) -

Severance (Separación) se estrenó en 2022 pero, debido a distintos contratiempos, como las huelgas de guionistas y actores, la segunda entrega de la aclamada ficción no ha llegado hasta este año. La ficción acaba de concluir su segunda temporada y ya ha sido confirmada una tercera entrega. Y los nuevos capítulos esta vez no tardarán tanto en llegar a Apple TV+.

Así lo ha asegurado el director y productor ejecutivo Ben Stiller en el podcast New Heights. "El plan no es esperar tres años. Con suerte podremos desvelar cuál es el plan muy pronto"; declaró.

"Nos costó un poco reorganizarnos, y la serie se rodó durante 186 días en la segunda temporada. La edición lleva tiempo, pero menos mal que el público estaba allí cuando volvimos. El reto era conseguir que la gente que no había visto la serie viera la primera temporada, así que Apple hizo un excelente trabajo difundiendo la noticia y conseguimos toda la publicidad posible. Además, tres años después, Apple TV+ es diferente... La situación ahora es diferente porque tienen más espectadores. Cuando empezamos, fuimos una de las primeras series", esgrimió Stiller.

Stiller también desveló cómo ha sido su experiencia en Severance, en la que ha tenido un papel clave como director. "Me ha hecho admirar mucho más a los actores como director. Cuando realmente te dedicas a dirigir, puedes concentrarte en lo que haces, estar presente para los demás actores y conectar con el equipo", señaló.

RENOVACIÓN CONFIRMADA

"Hacer 'Separación' ha sido una de las experiencias más emocionantes creativamente en las que he participado", ha dicho el productor ejecutivo y director Ben Stiller al confirmar la renovación de la tercera temporada. "Aunque no guardo recuerdos de esto, me dicen que hacer la tercera temporada será igualmente disfrutable, aunque cualquier recuerdo de estos futuros eventos también será borrado de mi memoria para siempre e irrevocablemente", señala en un comunicado.

"No podría estar más encantado de volver a trabajar con Ben, Dan, el increíble reparto y todo el equipo de 'Separación'", ha comentado el protagonista y productor ejecutivo Adam Scott. "Eh, y otra cosa, si veis a mi 'dentri', por favor no le contéis nada de esto. Gracias", apunta.

Antes incluso de la renovación por una tercera temporada, Stiller confirmó recientemente durante su aparición en Jimmy Kimmel Live que el equipo ya sabe cómo terminará la serie. "Sabemos cuál es el final, pero cómo lo lograremos es el proceso creativo", dijo.