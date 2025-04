MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

Ben Affleck dio vida a Bruce Wayne/Batman en la gran pantalla dentro del ya difundo Snyderverse o DCEU en Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia y en Liga de la Justicia. El actor ha recordado cómo fue el rodaje de esta última, un proyecto que estuvo marcado por sus problemas personales y su adicción al alcohol en una época oscura de la que no guarda un buen recuerdo.

"Sin duda, no me gustaría repetir una experiencia así", declaró en una entrevista a la revista GQ al recordar su participación en Liga de la Justicia, una cinta que iba a ser el gran buque insignia del DCEU pero cuya producción estuvo marcada por el abandono de Zack Snyder tras el suicidio de su hija y la reescritura y regrabación de gran parte de su metraje tras la incorporación de Joss Whedon.

"Gran parte de ello se debió a una falta de alineación de agendas, entendimientos y expectativas. Y, por cierto, yo tampoco aportaba nada particularmente maravilloso a esa ecuación en ese momento. Tuve mis propios fallos, fallos importantes, en ese proceso y en ese momento", admitió.

"La mayor parte de mis fallos, en cuanto a por qué tuve una mala experiencia, se debe a que lo que yo llevaba al trabajo todos los días era mucha infelicidad. No aportaba mucha energía positiva", declaró el actor, que dejó claro que, aunque "no causaba problemas", simplemente "llegaba, hacía mi trabajo y me iba a casa".

"Hay que hacer las cosas mejor. Quiero hacer colaboraciones, con cineastas, elenco y un equipo de estudio unido, donde precisamente ese tipo de desajuste no ocurra y se tenga una experiencia laboral mucho mejor", reconoció.

Pese a esta mala experiencia en Liga de la Justicia, la estrella puso en valor sus trabajos previos como Batman. "Me lo pasé genial. Me encantó hacer la película de Batman. Me encantó Batman v Superman. Y me gustaron mis breves apariciones en The Flash y cuando trabajé con Viola Davis en Escuadrón Suicida un par de días", afirmó. "En cuanto a la creatividad, creo que me gusta la idea y la ambición que tenía, que era la de un Bruce Wayne mayor, roto y dañado. Y fue algo que realmente buscamos en la primera película", añadió.

Sin embargo, Affleck considera que su Batman "empezó a ser demasiado para una gran parte del público", confesando que incluso su hijo tenía miedo de ver esa versión del héroe. "Pensé: '¡Mierda! Tenemos un problema'. Había un cineasta que quería seguir por ese camino y un estudio que quería recuperar a todo el público joven con objetivos contrapuestos. Entonces tienes dos entidades, dos personas que realmente quieren hacer algo diferente, y es una muy mala combinación", admitió.

Hay que recordar que tras ser elegido por Zack Snyder como el Batman de su DCEU, Warner puso también en manos de Affleck una película en solitario sobre el caballero oscuro que no solo iba a protagonizar, sino que también dirigiría y firmaría el guión. Esta época oscura del cineasta desembocó en que primero se pusiera la dirección en manos de Matt Reeves y después se descartaran todas sus intentonas de guión y el proyecto acabó convertido en uno totalmente diferente, The Batman, con Robert Pattison como protagonista y desvinculado del DCEU.