Ben Affleck será Hulk Hogan en Killing Gawker de Gus Van San

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Ben Affleck se meterá en la piel del polémico luchador profesional Hulk Hogan en Killing Gawker. La cinta, dirigida por Gus Van Sant, narrará la lucha judicial entre Hogan y Gawker Media después de que la web publicase un vídeo sexual del luchador sin su consentimiento.

Según informa Variety, la productora de Ben Affleck y Matt Damon ha comprado el guion del biopic y esta colaboración marcaría la reunión de ambos con Van Sant, que ya les dirigió en El indomable Will Hunting, la icónica película de 1997 protagonizada por Damon y Robin Williams. Damon fue nominado a un Oscar a mejor actor y Williams ganó la estatuilla dorada a mejor actor de reparto por el filme por el que Affleck y Damon tambén se llevaron el premio de la Academia de Hollywood al mejor guion original.

La historia de Killing Gawker está basado en Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue, libro de 2018 escrito por Ryan Holiday que relata la lucha legal entre Hogan y la compañía tecnológica. El guion está firmado por Charles Randolph, nominado a un Oscar en 2015 por La gran apuesta.

La batalla legal que el biopic expondrá es fruto de la denuncia de Hogan, cuyo nombre real es Terry Bollea, en 2012 después de que saliera a la luz un vídeo suyo de 2006 manteniendo relaciones sexuales con la exmujer de su mejor amigo. Este video se publicó en Gawker Media sin consentimiento de ninguno de los dos implicados que, además, alegan que no sabían que estaban siendo grabados.

Durante el juicio, Hogan declaró que la compañía había violado su derecho a la intimidad y ocasionado malestar emocional, denunciado a la web por 100 millones de dólares en daños. La película, además de mostrar la batalla en el juzgado, será un retrato más sentimental y dramatizado de la figura del exluchador. No es la primera vez que la vida de Hogan está a punto de saltar a la gran pantalla. Ya en 2019 la estrella del wresling anunció que Todd Phillips dirigiría su biopic que estaría protagonizado por Chris Hemsworth, el actor que da vida a Thor en el Universo Marvel.

En todo caso, el proyecto nunca echó a andar y el guionista y director ha estado ocupado sacando adelante la secuela de Joker, tal y como ya comentó el propio Hemsworth en 2022. "Creo que Todd Phillips está ocupado haciendo Joker 2, y yo he estado con otras películas. Está todo en conversaciones y en desarrollo, y, como otras muchas cosas, se tienen que poner juntos muchos elementos para que ocurra", señaló el actor australiano

Ahora, la figura del polémico luchador saltará a los cines con el rostro de Affleck. Además de haber protagonizado y dirigido filmes como Argo, Vivir de Noche o Air, ha sido uno de los muchos rostros que ha tenido Batman en Universo DC de Zack Snyder. El intérprete ha encarnado al Caballero Oscuro en producciones como El amanecer de la liga de la justicia, Batman v Superman, El escuadrón suicida o La liga de la justicia, bajo los mandos de Zack Snyder. Sin embargo, tras el cambio en la directiva de DC, ahora capitaneado por James Gunn y Peter Safran, Affleck cerró la puerta a volver a enfundarse la capa negra o a participar en ninguna franquicia en general.