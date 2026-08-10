Bella Thorne dirige, escribe y protagoniza la secuela de Spring Breakers: "Será brutal de cojo..." - A 24 Y AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

La actriz y cantante Bella Thorne da un nuevo paso en su carrera y se lanza, además de a protagonizar, a dirigir y escribir la secuela de Spring Breakers, el filme de culto dirigido por Harmony Korine en 2012.

"Los productores vieron un primer montaje de Color Your Hurt, la película que acabo de terminar, y me pidieron que escribiera algo para comprobar si conectaban con mi propuesta", recordó Thorne en su paso por el podcast Call Her Daddy. "Les encantó. Así que ahora estoy escribiendo y dirigiendo Spring Breakers 2", añadió.

Cuando le preguntaron a Thorne sobre en qué se diferenciará su filme del original, la actriz aseguró que 2012 fue "una época en la que se explotaba mucho la imagen de las jóvenes actrices" y que "todo el mundo estaba inmerso en esa dinámica". De hecho, recordó que tanto ella como otras antiguas estrellas de Disney, como Miley Cyrus, Zendaya y Selena Gomez -esta última protagonista de la cinta de Korine junto a Vanessa Hudgens, Ashley Benson y James Franco- estaban constantemente en el punto de mira de los medios, que trataban de decidir cuál de ellas sería la siguiente en convertirse en la nueva "chica mala".

SPRING BREAKERS 2 SERÁ BRUTAL DE COJONES

"Esta vez las cosas son diferentes", afirmó Thorne. "Es una auténtica locura. Hay muchísima locura, una energía brutal. Esta película es brutal de cojones", aseveró.

"No quiero meterme en líos, pero lo único que puedo decir es que esta película es una auténtica locura", bromeó Thorne. "De principio a fin es una pasada. Nos lo estamos pasando en grande haciéndola. Si lo que buscas es ir al cine a divertirte, con esta película te vas a divertir, eso seguro", afirmó.

Inicialmente estaba previsto que Matthew Bright, director de Freeway (Sin salida), fuera quien dirigiese la película, que, como ya anunció Variety en mayo del pasado año, seguirá contando con Grace Van Dien (Stranger Things), Ariel Martin (Zombies 2) y True Whitaker (I Love L.A.) en el elenco. Thorne también aseguró que Spring Breakers 2 contará con la participación de varios miembros del equipo del filme original, como el productor Chris Hanley, aunque no con la implicación de Korine.

En cuanto a Color Your Hurt, supone el debut de Thorne como directora. Se trata de un thriller de iniciación que narra la historia de un joven homosexual que lucha por encontrar aceptación y un lugar al que pertenecer en una comunidad marcada por la intolerancia y la hostilidad. El rodaje de la película concluyó el pasado mes de octubre.