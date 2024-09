Michael Keaton quiere usar su verdadero nombre, pero está ya "cogido" por otra estrella de Hollywood

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

Michael Keaton está de regreso en la gran pantalla con Bitelchús Bitelchús, secuela de la cinta de Tim Burton que llega este viernes 6 de septiembre a los cines. En una entrevista, el actor ha revelado cómo se llama realmente, adelantando que planea dejar de usar su nombre artístico y usar su nombre real.

En declaraciones a People, Keaton aseguró que su nombre de nacimiento es Michael Douglas y que, cuando empezó su carrera, no pudo usar su nombre real en el Sindicato de Actores en la década de 1970 porque ya había un Michael Douglas en Hollywood. Además, el nombre Mike Douglas ya estaba cogido por un presentador de televisión.

"Estaba mirando, no recuerdo si era una guía telefónica. Debí haber dicho: 'No sé, déjame pensar en algo aquí'. Y dije: 'Oh, eso suena razonable'", reveló sobre su actual nombre artístico. Keaton dijo que en el futuro le gustaría usar una mezcla de ambos nombres: Michael Keaton Douglas. El actor quería usar este nombre como director Knox Goes Away, que también protagonizó, pero se olvidó. "Dije: 'Oye, solo como advertencia, mi crédito será Michael Keaton Douglas'. Y se me escapó por completo. Y olvidé darles suficiente tiempo para hacerlo. Pero eso sucederá", adelantó.

VOCACIÓN MUY TEMPRANA

En su entrevista con People, Keaton también desveló cómo descubrió su vocación cuando era niño. "Me di cuenta de que podía hacer reír a la gente y salir de problemas o meterme en problemas", dijo. Tras el fracaso de uno de sus primeros trabajos, la serie de los 70 Working Stiffs, incluso se planteó cambiar de profesión.

"Pensé: 'Bueno, si no funciona, sé que soy capaz de hacer muchas otras cosas'. Siempre supe que podría tener un trabajo, que podría encontrar un apartamento pequeño, que podría conseguir una vivienda económica, un coche que hubiera sido de otras siete personas, y me iría bien. Entonces, eso quita mucha presión", expuso.