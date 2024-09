Beetlejuice 2: El terrible motivo por el que Jeffrey Jones (Charles Deetz) no está en Bitelchús Bitelchús

Bitelchús Bitelchús (Beetlejuice 2) ya está en las salas de cine. La secuela de la mítica cinta de Tim Burton llega así 36 años después del estreno del filme original trayendo de vuelta a algunos de sus protagonistas. Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O'Hara retoman sus papeles, no así Jeffrey Jones, que desapareció de la vida pública tras ser condenado hace dos décadas por posesión de pornografía infantil. Además, la muerte de cuyo personaje no es solo la premisa de la nueva película, sino que también recrea en pantalla la mayor pesadilla del cineasta.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

No es ningún secreto que Charles Deetz, el personaje de Jones en la cinta original está muerto en la secuela. De hecho, ya lo adelantaba el tráiler, mostrando cómo la familia se reunía precisamente en su entierro. "La muerte de Charles fue el impulso para hacerlo", ha explicado el guionista Alfred Gough en una entrevista concedida a Entertainment Weekly, hablando de la premisa para la nueva entrega.

"Porque, como sabes, cuando tienes estos momentos de crisis familiar, creo que a todo el mundo le gusta creer que una familia se hace más fuerte. Una familia no lo hace. Cualquier fisura que haya en tu familia, en cierto modo, se magnifica. Así que era la idea de tener a estas tres generaciones de mujeres bajo el mismo techo en esta situación tan intensa y cómo se enfrentan a ella y a las fuerzas que la acompañan", expresa el guionista.

En todo caso, el equipo tenía que pensar el motivo de la muerte y curiosamente encontraron inspiración en la mayor pesadilla de Burton. Tal y como explica el personaje de O'Hara en el filme, el padre de familia sufrió un accidente aéreo, no obstante, lo que acabó matándolo fue un tiburón. La escena de la muerte queda representada en la cinta con una secuencia animada realizada con la técnica del stop-motion.

"La forma en que Charles muere en esa pieza animada es la pesadilla de Tim de morir. Él literalmente dijo eso: 'Mi pesadilla es, estoy en un accidente de avión, sobrevivo al accidente de avión, casi me ahogo, y luego un tiburón me come...'", ha contado Gough, recordando que encontró esa idea genial.

Aunque tanto el cuerpo descabezado de Charles como su voz aparecen brevemente en el filme, Jones no forma parte de los créditos del mismo. Más allá de la justificación narrativa, no es de extrañar que el actor no haya retomado su papel en la secuela. El intérprete se retiró de la vida pública hace años, tras ser detenido en 2002 y posteriormente condenado por posesión de pornografía infantil y solicitar fotografías sexualmente explícitas a un niño de 14 años.