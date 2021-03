Batman Dying is Easy: Joker se muere y quiere que le asesine el Caballero Oscuro en este brutal fan film

‘Batman Dying Is Easy’: El Joker Se Muere Y Quiere Que Le Asesine El Caballero Oscuro En Este Brutal Fan Film - YOUTUBE / BAT IN THE SUN

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

El Joker está en Arkham, y se está muriendo por un melanoma. Pero antes de que eso ocurra, quiere un final apotéosico, es decir, que el mismísimo Batman le mate. De esa premisa parte Dying is Easy, el nuevo fan film de alto presupuesto, y de 25 minutos de duración, que presenta el combate decisivo entre los dos archienemigos, con un buen número de personajes invitados.

Los creadores de Bat in The Sun se han convertido por méritos propios es uno de los más populares entre el fandom gracias a su fiel recreación tanto de Batman como de Gotham y todos sus villanos. Su último trabajo, Dying is Easy, es tan espectacular que incluso ensombrece a las películas de DC. Es una auténtica obra de arte, y por supuesto no le falta violencia.

El video comienza con el Caballero Oscuro deteniendo brutalmente al Sombrerero Loco, para poco después recibir la noticia de que su némesis pronto morirá, y ha pedido verle por última vez.

Especial atención merece la secuencia de Batman recorriendo los pasillos de Arkham, donde aparecen personajes como Poison Ivy, Killer Croc, Freezer, Enigma o Harley Quinn, todos ellos con un exquisito casing y una genial caracterización.

"Me estoy muriendo de melanoma", dice el Joker cuando Batman va a visitarle a las instalaciones de Arkham. "Supongo que ese baño de ácido el día que nos conocimos no fue tan gracioso", le contesta el Hombre Murciélago. "Quiero que termines lo que empezaste, quiero que Batsy me mate", dice muy convencido el Payaso.

A partir de ahí, un tenso y psicológicamente violento cara a cara entre ambos -que tiene momentos divertidos, oscuros y desgarradores y donde toma especial protagonismo la muerte de Robin y la violación de Bárbara Gordon- y un sorprendente giro final que convierte a Batman: Dying is Easy en uno de los mejores, si no el mejor, fan film del Caballero Oscuro.