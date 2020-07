El Batman de Christian Bale es el plan B si Michael Keaton falla en The Flash

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

Todos los rumores apuntan a que Michael Keaton se está preparando para retomar su icónico papel como Batman en la película de The Flash que prepara Andy Muschietti. Pero por el momento su participación no ha sido confirmada, así que podría no ocurrir. Pero Warner tiene un plan B, y se llama Christian Bale.

Aunque los fans rápidamente han mostrado su entusiasmo con la idea de que Keaton vuelva a ser un viejo Bruce Wayne, por el momento el actor está en negociaciones con el estudio, así que aún existe la posibilidad de que todo quede en agua de borrajas. Pero Warner quiere a otro Caballero Oscuro en la película de The Flash. Y ese podría ser Bale, repitiendo su actuación en la trilogía de Christopher Nolan.

Según informa DCEU Mythic, el plan de Warner es recuperar una versión alternativa de Batman que ya haya aparecido en películas para una realidad alternativa, descartando de este modo el regreso de Ben Affleck. Dada la popularidad del Batman de Keaton, sería la opción perfecta, pero el medio señala que si esto no sucede "intentarán que Bale regrese", lo que por otro lado también sugiere que aún no se han puesto en contacto con el actor.

Por supuesto, antes tendrían que conseguir el beneplácito del actor, que aseguró que no volvería a ser Batman tras la trilogía de El Caballero Oscuro. Además, como Christopher Nolan no estará involucrado, esto lo hace aún más difícil. De hecho, Bale ya rehusó volver a ponerse la capucha del Hombre Murciélago en Liga de la Justicia, un papel que finalmente acabó en manos de Ben Affleck.

Sea como sea, parece que la película de The Flash, que se basará en Flashpoint Paradox, contará al menos con una versión de Batman que no será ni Robert Pattinson ni Ben Affleck. Para descubrir de quién se trata, y cómo encaja con el resto de cintas del Universo DC, habrá que esperar hasta el 22 de junio de 2022, cuando la película dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Ezra Miller llegue a los cines.