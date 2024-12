Barry Jenkins, director de Mufasa, elige su escena favorita de El Rey Léon

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está en cines Mufasa: El Rey León, el regreso de la mítica saga de Disney que, en una película dirigida por Barry , relata la aventura de un cachorro huérfano y perdido en tierra extraña que acabó convertido en un legendario rey. El ganador del Oscar de Moonlight rememora cuál fue su primer contacto con la saga de Simba, Rafiki, Mufasa, Nara y compañía y elige la que, a su juicio, es la mejor secuencia de todo el universo del Rey León.

"Mi primer recuerdo de El Rey León es de cuando era joven y tenía que cuidar a mis dos sobrinos, los hijos de mi hermana. Intentaba ver qué película era la que captaba más su atención y siempre era El Rey León. Así que mi primer recuerdo es verla con ellos", afirma Jenkins en una entrevista concedida a CulturaOcio durante su paso por España para promocionar el filme, el ganador del Oscar de Moonlight rememora su primer contacto con la saga de Disney. Unos recuerdos que, como en muchos casos, están relacionados con la vida familiar.

El director ganador del Oscar por Moonlight también confiesa que le impactó mucho ver las reacciones de sobrinos en los momentos más emotivos de la película. "La escena en la que Simba se separa de Mufasa después de la estampida... los miraba y entendí que estaban procesando por primera vez la idea de perder a un padre, que es una cosa muy intensa", señala.

En cuanto a su escena favorita... Jenkins tira para casa. "Mi escena favorita debería ser de este filme así que no puedo describirla, no puedo hacer spoilers", dice con una sonrisa. Es entonces, cuando haciendo memoria, se remonta no ya al cine, sino al también legendario musical de la saga. "En la versión de Broadway de la película, el número de apertura, cuando las personas descienden por las escaleras como en estampida... eso muy emocionante, es realmente increíble", afirma.

Además, Jenkins que espera que, tras ver la película el público logre ver "la diferencia entre un villano y un personaje complejo". Y es que este filme no es solo la historia del joven Mufasa y cómo se convirtió en rey, sino también del gran villano de la saga, Scar, cuyo gran giro ya han 'spoileado' los adelantos promocionales del filme.

"Creo que, a lo mejor, cuando la gente termne de ver la película tendrán, al menos, una comprensión más avanzada de la diferencia entre esas dos cosas, tendrán menos posibilidades de etiquetar a alguien como un villano y de ser más conscientes de sus complejidades", concluye el director.