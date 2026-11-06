Bárbara Lennie y Carmen Machi protagonizan Brutal, el nuevo true crime de Netflix

Carmen Machi y Bárbara Lennie protagonizan Brutal, el nuevo thriller de Netflix - NETFLIX

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Ya ha arrancado el rodaje de Brutal, nuevo true crime de Netflix que estará protagonizado por Bárbara Lennie y Carmen Machi. El filme, que estará capitaneado por Albert Pintó, director de títulos como La casa de papel o Tierra de nadie, parte de la historia del asesinato de un niño a manos de seis menores.

La película, que aún no tiene fecha estreno y cuyo guion firma Jordi Vallejo (El inocente), se adentrará el terrible caso real que tuvo lugar en 1999, cuando seis menores mataron a un niño y nunca cumplieron condena por ello.

Más de dos décadas después, la agente de policía, encarnada por Lennie, ganadora del Goya a mejor actriz protagonista por Magical girl, retoma el caso. En su camino se cruzará con el inquietante y misterioso personaje de Machi, que también recibió el premio de la Academia, en este caso a mejor actriz de reparto por Ocho apellidos vascos, una mujer que, bajo su fachada apacible, esconde oscuros secretos.

El reparto de Brutal lo completan Tristán Ulloa (Lucía y el sexo), Marta Nieto (Cuéntame cómo pasó), Luis Callejo (Tarde para la ira), Javier Godino (El secreto de sus ojos) y Javier Beltrán (Los renglones torcidos de Dios), entre otros.

UN TERRIBLE ASESINATO REAL, SIN CULPABLES

"Veinticuatro años después, un asesinato tan brutal como inexplicable pone a la inspectora Álex Lazkano (Bárbara Lennie) tras la pista de un pasado que muchos preferirían mantener enterrado.

La investigación conduce hasta Ágata (Carmen Machi), una mujer de apariencia entrañable cuya calma podría ocultar algo mucho más oscuro. ¿Hasta cuándo se puede ocultar la verdad? Y, ¿a qué estarías dispuesto para que nunca saliera a la luz?", adelanta la sinopsis oficial de la película.

Brutal se suma así al ya muy nutrido catálogo de producciones, ya bien sean películas o series, basadas en casos reales. Entre ellas destacan títulos como El cuerpo en llamas, miniserie centrada en el llamado crimen de la guardia urbana; El caso Asunta, que llevo a la pantalla el asesinato de Asunta Basterra, o La viuda negra, una película que narra el famoso Crimen de Patraix, Valencia.

Además, pronto llegarán El crimen de pazos, miniserie que recrea el asesinato de Isabel Fuentes por parte de su marido, Aniceto Rodríguez, que tuvo lugar en 2015, y El niño, un filme que parte de un terrible suceso real ocurrido en octubre de 1980: la explosión de gas en el colegio de Ortuella, una pequeña localidad de Vizcaya, que causó la muerte de 50 niños y tres adultos.