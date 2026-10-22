Carmen Machi investiga a un delantero del Madrid en el tráiler de Celeste temporada 2, que ya tiene fecha de estreno - MOVISTAR PLUS

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Carmen Machi retoma su papel como la inspectora de Hacienda Sara Santano en la segunda temporada de Celeste, serie creada por Diego San José. Movistar Plus ya ha lanzado el primer adelanto de los nuevos episodios, que llegarán a la plataforma de streaming el 19 de noviembre tras su paso por el festival Serielizados de Barcelona el 26 de octubre.

Esta segunda temporada, compuesta por seis episodios, retrocede tres años en el tiempo respecto a la primera para abordar el caso que cambió para siempre la carrera y la vida de Santano: la investigación al futbolista del Madrid Bautista 'El Chivo' Figueroa, que podría haber defraudado nada menos que veinte millones de euros.

"Nos hacen creer que estamos pescando, y luego no nos dejan pescar a los peces gordos. Llevo toda mi vida yendo con cuidado y estoy harta", proclama el personaje de Machi en el adelanto.

"Los superhéroes siempre tienen un origen. Los inspectores de Hacienda, también. Tres años antes de enfrentarse a la cantante mexicana Celeste, Sara Santano vivió una inspección que la cambió para siempre. Todo empieza cuando Sara decide ir a por Bautista 'El Chivo' Figueroa, delantero del Madrid y uno de los hombres más admirados de España.

El argentino lo tiene todo: infinidad de seguidores, una novia perfecta y una estructura societaria diseñada para hacer desaparecer casi veinte millones de euros en derechos de imagen. O eso pensaba él. Para hacer caer al mayor goleador del equipo blanco, Sara tendrá que aliarse con Valentín Valero, un inspector colchonero dispuesto a cualquier cosa con tal de recuperar esos veinte millones. Y, de paso, vengar a su equipo. Pero si perseguir a un defraudador es difícil, perseguir a un ídolo es casi imposible", reza la sinopsis de esta segunda temporada.

Celeste está creada por Diego San José, responsable de series como Yakarta o Vota Juan, que firma los guiones de esta nueva entrega junto a Oriol Puig y Fernando Delgado-Hierro, en colaboración con Daniel Castro. Elena Trapé repite al frente de la dirección en esta segunda temporada.

Junto a Machi, completan el reparto Carlos Blanco, Pol López, Antonio Durán 'Morris', Aixa Villagrán, Lucas Velasco, Cumelén Sanz o Carlos Lorenzo, entre otros.