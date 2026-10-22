Tráiler de El crimen de Pazos, el nuevo true crime de los creadores de El caso Asunta y La viuda negra

Archivo - Tráiler de El crimen de Pazos, la nueva serie de los creadores de El caso Asunta y La viuda negra - NETFLIX - Archivo

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

El crimen de Pazos, la miniserie de ficción protagonizada por Tristán Ulloa (El caso Asunta, Berlín), se estrena el 13 de noviembre en Netflix. Para calentar motores, la plataforma ha lanzado un primer tráiler, y, el 6 de noviembre también se podrá ver el documental Desprotexida: El crimen de Pazos, que reconstruye el caso real en el que se inspira la ficción.

"Los vecinos y familiares siguen horrorizados y consternados por lo sucedido", dice la voz de la presentadora en la televisión al inicio del adelanto. Mientras tanto, las imágenes muestran a la víctima tapada por una sábana blanca y trasladada al hospital.

"Le prometo que no se va a salir con la suya", sentencia el personaje de Ulloa, sargento de la Guardia Civil, al ver a la pobre mujer postrada en la cama y malherida. El oficial está convencido de que el responsable es el marido, por lo que decide "comprobar si ese hombre dice la verdad", intuyendo que "estamos ante un caso de violencia de género".

Mientras el sargento hace todo lo posible por incriminar al esposo y asegurar que "miente", el personaje de Verónica Sánchez le confiesa que, si quiere resolverlo de verdad, tiene que conseguir "pruebas sólidas".

"En el tranquilo pueblo de Pazos, Aniceto (Miguel Borines) y su mujer Irene parecen ser la pareja perfecta hasta que, una noche, ella sufre un brutal ataque como resultado de un presunto robo. Mientras lucha por su vida en el hospital, Elías (Ulloa), un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del crimen, se enfrenta a un sistema que le parece que no está dispuesto a escuchar sus advertencias ni a proteger a la víctima. Con Aniceto en libertad y la vida de Irene pendiendo de un hilo, ¿saldrá la verdad a la luz antes de que sea demasiado tarde?", adelanta la extensa sinopsis de la producción que cuenta con un total de tres episodios.

Junto a Ulloa, completan el reparto de El crimen de Pazos Carlos Blanco (Mareas Vivas), Fer Fraga (30 monedas), Miguel Borines (El caso Asunta), Tito Asorey (Serramoura), Nacho Fresneda (El ministerio del tiempo) y Fernando Guillén Cuervo (El Caso. Crónica de sucesos), entre otros, con la colaboración especial de Verónica Sánchez (Los Serrano) y Edu Soto (Buenafuente).

La miniserie está dirigida por Carlos Sedes y cuenta con Ramón Campos como productor ejecutivo. El guion corre a cargo de Campos, David Orea Arribas, Curro Serrano y Gema R. Neira, con Carlos Garcés al frente de la dirección de fotografía. Está producida por Bambú Producciones.