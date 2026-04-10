Los BAFTA piden perdón a la comunidad negra y a las personas con discapacidad por su gestión del incidente racista

Los BAFTA piden "disculpas sin reservas" a la comunidad negra por la deficiente gestión del incidente racista en su gala - BAFTA/BBC

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

La 79.ª edición de los Premios BAFTA, que se celebró el 22 de febrero, quedó marcada por la controversia después de que John Davidson, invitado con síndrome de Tourette cuya historia inspira el biopic Incontrolable, gritara un insulto racista mientras Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentaban un galardón. Ahora los organizadores de la gala han pedido "disculpas sin reservas" a la comunidad negra por la deficiente gestión del incidente.

Al tratarse de una emisión en diferido, la BBC recibió numerosas críticas ya el mismo dia de los premios por no editar este fragmento y dejar en la retransmisión el improperio ('nigger', el término en ingles más despectiva de referirse a una persona negra conocida de forma eufemística como 'N-word').

Ahora, la Academia Británica de las Artes del Cine y la Televisión ha pedido disculpas "sin reservas" a la comunidad negra y a la comunidad de personas con discapacidad después de que una investigación concluyera que hubo "una serie de carencias estructurales" en la planificación, los protocolos de actuación y respuesta ante una crisis. El informe, encargado por la propia institución, sostiene que no hay pruebas de "intención maliciosa" por parte de la organización.

"Pedimos disculpas sin reservas a la comunidad negra, para la que el lenguaje racista utilizado conlleva un dolor, una brutalidad y un trauma muy reales; a la comunidad de personas con discapacidad, incluidas las personas con síndrome de Tourette, para quienes este incidente ha provocado juicios injustos, estigma y sufrimiento; y a todos nuestros miembros, invitados a la ceremonia y a quienes la vieron desde sus casas", indica el comunicado publicado por los BAFTA .

El escrito señala que "lo que debía ser un momento de celebración quedó empañado y ensombrecido" y que "hemos escrito a quienes se vieron directamente afectados esa noche para pedirles disculpas". La misma nota subraya que el problema residió en unos protocolos que no estuvieron a la altura del incidente. "La revisión deja claro que, aunque no fue por falta de intención, la planificación y los procesos de BAFTA no han estado a la altura de sus objetivos de diversidad e inclusión", continúa.

"No nos anticipamos adecuadamente ni nos preparamos completamente para el impacto de un incidente de este tipo en un evento en directo y, como resultado, no pudimos cumplir con nuestro deber de velar por la seguridad de todos los asistentes a la ceremonia y de quienes la veían desde casa", añade la carta, donde los BAFTA han explicado su protocolo de respuesta para posibles incidentes en el futuro.

"Mejorar los protocolos internos de actuación y la circulación de la información en torno a sus ceremonias de premios; reforzar la planificación y la aplicación de medidas de accesibilidad, inclusión y apoyo en sus eventos, con un enfoque interseccional más amplio que permita tener en cuenta de antemano las necesidades y experiencias de todas las personas implicadas; y corregir las carencias internas de carácter cultural o de conocimiento que puedan obstaculizar el cumplimiento de sus compromisos en materia de diversidad, equidad e inclusión en el conjunto de su actividad", reza el comunicado.

LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación concluye que BAFTA no supo valorar adecuadamente el alcance del riesgo, que las primeras señales de alerta no se trasladaron con la rapidez necesaria y que la falta de una cadena de mando operativa clara redujo su capacidad de reacción una vez estalló la polémica. Al mismo tiempo, el informe descarta que lo ocurrido pueda considerarse un caso de "racismo institucional", al entender que las pruebas no apuntan a un sesgo racial arraigado en la organización, sino a unas herramientas de planificación y gestión del riesgo insuficientes para un evento en directo de esa envergadura.

La invetigación también pone el foco en la necesidad de compatibilizar la accesibilidad de los participantes con "la seguridad y la dignidad de las demás personas presentes en la sala y de quienes lo ven desde casa".

En ese sentido, el informe advierte de que una planificación verdaderamente inclusiva no puede limitarse a atender las necesidades de una sola persona, sino que debe prever con antelación el contexto general del acto y el posible efecto sobre el resto de invitados, los presentadores, el equipo y la audiencia.

La nueva disculpa de BAFTA llega apenas unos días después de que la BBC concluyera que la emisión de la gala incumplió sus normas editoriales, aunque de forma "no intencionada". La investigación interna determinó que la inclusión del insulto resultó "altamente ofensiva" y calificó de "grave error" que esa versión del programa estuviese disponible durante más de 12 horas en BBC iPlayer. Según esa revisión, el equipo no identificó el término con claridad la primera vez que se escuchó, aunque sí detectó y eliminó una segunda aparición poco después.