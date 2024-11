La aterradora variante de Knull descartada en Venom 3: El último baile

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Venom: El último baile, tercera y última entrega de la saga protagonizada por Tom Hardy, ha presentado a uno de los villanos más poderosos de Spider-Man: Knull. Pero una imagen ha revelado ahora que la cinta de Kelly Marcell iba a contar con una versión aún más aterradora del tan despreciable como temido dios de los simbiontes.

Según su origen en los cómics, Knull es una deidad malvada que nació tras la destrucción de la sexta iteración del cosmos. La propia Marcell aseguró no hace mucho que la fugaz irrupción del también llamado Rey de Negro en el filme solo es el comienzo para el despiadado e infame hacedor de los simbiontes.

Y ahora, Karl Lindberg, uno de los artistas que trabajaron en el diseño del villano, ha compartido a través de su cuenta en ArtStation el escalofriante aspecto que iba a lucir originalmente Knull en Venom: El último baile.

Las ilustraciones, que ya corren como la pólvora en Internet, muestran al abominable ser triunfante en su atroz trono, llevando su armadura mientras sonríe diabólicamente y empuña una versión carmesí de la necroespada, que ya apareció empuñada por Gorr en Thor: Love and Thunder.

Artist Karl Lindberg shared his Knull design used in Venom: The Last Dance!



While we barely saw any of Knull in the movie, you can make out a lot of his finer details here!https://t.co/oQVn6Hts1c pic.twitter.com/RGlQQ2oxXU