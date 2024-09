Aterrador tráiler de El misterio de Salem's Lot, el clásico de Stephen King que ya tiene fecha de estreno en Max

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

El misterio de Salem's Lot, la nueva adaptación cinematográfica de uno de los grandes clásicos de Stephen King, llegará a Max el próximo jueves 3 de octubre. Ahora, la plataforma ha publicado el primer tráiler de la vampírica cinta dirigida por Gary Dauberman (Annabelle vuelve a casa), que ofrece un primer vistazo a la tenebrosa pesadilla a la que los habitantes del apacible pueblo tendrán que hacer frente.

El adelanto, de más de dos minutos de duración, arranca presentando al protagonista de la película, Ben Mears (Lewis Pullman), un escritor que regresa al municipio de Jerusalem's Lot para inspirarse. "Siempre he escrito historias sobre cosas tan terribles que saldrías corriendo hasta que tu cerebro las olvide", avisa el autor a la curiosa Susan Norton (Makenzie Leigh).

Y precisamente inspiración no le faltará a Mears en un pueblo en el que cuando cae la noche, sus habitantes comienzan a sufrir extraños y aterradores sucesos, que irán mermando efectivos para defenderse de esta nueva y misteriosa amenaza. "No es una enfermedad, no te contagias", explica la Dra. Cody (Alfre Woodard) sobre los terribles chupasangres que convertirán Jerusalem's Lot en una lúgubre pesadilla.

"El escritor Ben Mears regresa a su hogar de la infancia, Jerusalem's Lot, en busca de inspiración para su próximo libro, sólo para descubrir que su ciudad natal está siendo presa de un vampiro sediento de sangre", reza la sinopsis oficial de El misterio de Salem's Lot.

El elenco de la película está formado, además de por Pullman, Leigh y Woodard, por Bill Camp interpretando a Matthew Burke, Spencer Treat Clark a Mike Ryerson, Pilou Asbæk a Straker y John Benjamin Hickey al Padre Callahan.

Dauberman escribe, dirige y ejerce de productor ejecutivo de El misterio de Salem's Lot, filme que reúne a los equipos de producción de It y Expediente Warren, con los productores James Wan y Michael Clear de Atomic Monster, Roy Lee de Vertigo y Mark Wolper.