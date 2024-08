El misterio de Salem's Lot, adaptación de la novela de Stephen King, llegará a Max en octubre

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

Este octubre llegará a Max la adaptación cinematográfica de la segunda novela de Stephen King, El misterio de Salem's Lot. Se trata de un filme escrito y dirigido por Gary Dauberman (Anabelle vuelve a casa, It) y producido por James Wan (Saw, Expediente Warren) que vuelve a traer a la pantalla el vampiresco relato del escritor superventas.

El elenco de la cinta está formado por Lewis Pullman como Ben Mears, Alfre Woodard como la Dra. Cody, Makenzie Leigh como Susan Norton, Bill Camp como Matthew Burke, Spencer Treat Clark com Mike Ryerson, Pilou Asbæk como Straker y John Benjamin Hickey como el Padre Callahan.

Recientemente, se publicaron varias imágenes del largometraje, que ofrecen un primer vistazo al anteriormente apacible pueblo, sus habitantes y las criaturas que perturban su tranquilidad.

‘Salem’s Lot,’ based on the 1975 novel, the film follows author Ben Mears who returns to his small town in search of inspiration for his next book—and instead finds his fellow residents are being picked off one-by-one.



